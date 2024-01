LEGNO ROSSO, INAUGURATA LA NUOVA PARETE PER L’ARRAMPICATA

La struttura è accessibile anche a persone diversamente abili e ai bambini

PISTOIA. Una mattinata di festa all’impianto sportivo Legno Rosso dove è stata inaugurata una nuova parete per l’arrampicata che consente l’attività anche alle persone con disabilità, oltre che ai bambini.

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti, l’assessore all’edilizia sportiva Alessandra Frosini, l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella e i responsabili dell’Associazione sportiva Up, che gestisce la palestra di arrampicata – una delle più alte in Toscana -, hanno ufficializzato la riapertura dell’impianto e la ripresa delle attività.

Insieme a loro, i tecnici e il personale degli uffici comunali impiantistica sportiva e promozione sportiva che hanno lavorato e stanno lavorando con l’Amministrazione affinché il Legno Rosso sia riqualificato, rinnovato, potenziato e possa così tornare ad essere un centro fondamentale di aggregazione e socializzazione per i bambini e i giovani del territorio.

«Il valore dello sport – ha detto il sindaco Tomasi – è prima di tutto sociale ed educativo. Gli impianti sportivi sono centri fondamentali di crescita per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze. È da questa idea dello sport come sociale e inclusivo che nasce il progetto di rifacimento e recupero del Legno Rosso, su cui abbiamo ottenuto il finanziamento da fondi PNRR».

La nuova parete è stata realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità; nello specifico con il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità ripartito alle Regioni ed erogato al Comune di Pistoia dalla Regione Toscana per un ammontare complessivo di 52mila euro.

Le risorse hanno permesso di finanziare alcuni interventi tra cui, per una spesa di 38mila euro, la parete per l’arrampicata progettata specificatamente per l’apprendimento delle tecniche base della disciplina e, come detto, per consentire l’attività ai bambini e alle persone con disabilità.

La struttura si inserisce all’interno di una serie di interventi realizzati negli ultimi mesi nella palestra del Legno Rosso — come l’adeguamento antincendio, che ha reso nuovamente utilizzabili gli spazi all’interno dell’edificio, e la realizzazione di una nuova guaina di copertura – ma soprattutto nell’ambito di un progetto di realizzazione di nuovi impianti e di recupero dell’esistente che permetterà all’area sportiva di rinascere con la realizzazione della Cittadella dello Sport “Legno Rosso”, per un ammontare di 3milioni e 482mila euro, finanziata dai fondi del PNRR per 3 milioni di euro.

Il Comune di Pistoia, la scorsa primavera, ha affidato le opere – distinte in due lotti – al raggruppamento temporaneo di impresa tra la Felco Costruzioni Generali Srl di Samo e la Schettino&D’Acunto Srl.

Il progetto definitivo è in corso di ultimazione. Una volta pronto, potranno partire i lavori.

Verrà rifatto il campo da calcio, realizzati due nuovi campi da padel e un campo da bocce, aumentato il numero di spogliatoi, risistemata l’area ristoro, realizzata un’area gioco per bambini, e più in generale saranno riqualificati gli impianti esistenti, con la riapertura della palestra al primo piano e contestuale abbattimento delle barriere architettoniche.

[comune di pistoia]