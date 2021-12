La dottoressa ha accettato l’incarico a tempo indeterminato

SAN MARCELLO PITEGLIO. La dottoressa Leila Capuzzo è la nuova Pediatra di Famiglia per la Montagna pistoiese. Ha accettato l’incarico a tempo indeterminato e garantirà l’attività ambulatoriale nei Comuni di Abetone-Cutigliano e San Marcello-Piteglio.

Luca Marmo Sindaco di San Marcello e Piteglio e Marcello Danti Sindaco di Abetone e Cutigliano hanno dichiarato: “Oggi arriva una buona notizia dall’Azienda Sanitaria che ci sentiamo di ringraziare per il risultato che, alla vigilia dell’iter amministrativo necessario, era tutt’altro che scontato.

La Montagna pistoiese avrà nuovamente il proprio medico pediatra. Un grazie anche alla dottoressa Capuzzo per la scelta di sensibilità che ha compiuto. Sono tempi complicati per l’organizzazione dei servizi sanitari ma questo che arriva oggi è davvero un bel segnale per i cittadini della Montagna”.

La dottoressa, che è nata Pescia ed ha 56 anni, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzata in Pediatria all’Università di Firenze con il massimo dei voti. La dottoressa è una dipendente dell’Azienda Sanitaria ed ha svolto attività pediatrica ospedaliera dal 2002 ad oggi: prima presso la ex Azienda Usl 3 di Pistoia, poi confluita nell’attuale Azienda Usl Toscana centro, e anche presso il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio.

La dottoressa entrerà in servizio ad inizio di marzo 2022. Dovranno, infatti, trascorrere i 90 giorni previsti in termini contrattuali per la pediatria di famiglia. Prosegue nel frattempo l’attività di consulenza pediatrica con accesso diretto nel distretto di Cutigliano e nel Piot di San Marcello.

