LETTERA APERTA DI MARCO CRESCI (M5S) INFERMIERE DI PRONTO SOCCORSO

MONTECATINI. Il sistema di controllo statale ed epidemiologico per l’epidemia da Sars Covid-19 trova la sua localizzazione fisica tecnica e scientifica presso il dicastero della Salute. Il ministro competente si relaziona con il Capo del Governo italiano il quale usufruisce e si relaziona quotidianamente con il Comitato tecnico scientifico suo organo consultivo formato da scienziati.

Tutte queste persone usufruiscono di dati epidemiologici che vengono raccolti attraverso le unità locali regionali predisposte alle rilevazioni e successivamente inviati al ministero della Salute. Questo perché ci sia oltre che un costante dialogo anche uno scambio proficuo di pareri e non di opinioni.

Le decisioni da prendere sono quasi tutte concordate tranne quelle riferibili a problemi che interessano più regioni contemporaneamente. A tale scopo però è stato concordato un meccanismo con 21 variabili.

Detto questo si capisce almeno che aprire bocca e dare fiato non serve a niente. Anzi è controproducente.

Dal versante interno ovvero da chi deve dare corso a tutte le decisioni applicando procedure e protocolli sulle persone il compito è abbastanza complesso.

Che cosa si può fare ?

Innanzi tutto un briciolo di comprensione e di collaborazione da parte di chi in questi tempi deve usufruire suo malgrado dei servizi sanitari siano essi sul territorio che in ospedale.

Le difficoltà ci sono .. sicuramente i disagi sono aumentati .. purtroppo sia per gli utenti che per gli operatori.

Per gli operatori le problematiche sono le stesse, hanno difficoltà a tornare a casa dai propri cari se poi sono positivi non possono tornarci proprio se non fra tante difficoltà, prima per il lavoro e poi per quelle familiari dopo, come per i pazienti del resto.

Certamente questa volta tutti si aspettavano qualcosa di più. Già ma cosa? Di più che cosa?

Io devo dire per fortuna il di più non ci è stato e mi riferisco alle migliaia di morti. Perché si .. si può sempre far meglio e tutti sono bravi a criticare e questionare ma io che sono a farle le cose “necessarie” sono contento che ci sono molti meno decessi per covid ma come potete leggere su tutte le testate o come potete ascoltare a tutti i tg i positivi sono tantissimi, i sintomatici tanti, quelli gravi abbastanza da intasare ospedali sia nei reparti che nelle terapie intensive.

Non resta che collaborare, noi per voi e voi per noi.