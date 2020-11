LETTERA DELLE BRIGATE ROSSE AL SINDACO DI RAVENNA, IL SOSTEGNO DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Puggelli: “Un atto indegno e vile”

PRATO. “Un atto indegno e vile verso chi da sempre opera nel massimo rispetto delle Istituzioni e per il bene dei cittadini”

Con queste parole il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli esprime solidarietà a Michele de Pascale, Presidente Upi — Unione Delle Province D’italia, che pochi giorni fa ha ricevuto una lettera di minacce per le azioni messe in campo per contenere la diffusione da Covid-19.

“La solidarietà e il sostegno a Michele de Pascale va a nome di tutta l’amministrazione provinciale pratese, in un momento in cui un’emergenza sanitaria mai accaduta negli ultimi decenni e in cui le istituzioni stanno facendo il massimo per tutelare la comunità sta mettendo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, conclude Puggelli, c’è bisogno di coesione e della collaborazione da parte di tutti”.

https://www.corriereromagna.it/lettera-delle-brigate…/