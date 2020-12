letture in pantofole. “BIBLIOTERAPIA” PER ANZIANI. LETTURE AL TELEFONO PER COMBATTERE LA SOLITUDINE

Il progetto è promosso dalla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ed è rivolto a chi ha più di 60 anni. Un volontario leggerà al telefono un libro concordato con la persona

MONTEMURLO. Molti anziani nel loro quotidiano soffrono molto la solitudine e di certo questo periodo di emergenza sanitaria, che costringe al distanziamento, non aiuta a trovare occasioni di socializzazione. Nasce pensando soprattutto a queste persone “Letture in pantofole”, il nuovo progetto della biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte”, con la collaborazione della compagnia teatrale “I Formaggini Guasti”, che prevede la lettura al telefono di un romanzo, di una storia o di un saggio.

Trenta minuti in compagnia di un volontario-lettore e di una bella storia per evadere dalla quotidianità. Il servizio, completamente gratuito, è rivolto alle persone con più di 60 anni e per attivarlo basta chiamare il numero 0574-558567 o scrivere a biblioteca@comune.montemurlo.po.it.

«Gli anziani hanno subito l’allontanamento delle persone care per preservarli dalla possibilità di contagio.— spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Così “Letture in pantofole” vuole essere una sorta di “biblioterapia”: attraverso la lettura telefonica di racconti, storie e ogni genere di libro vogliamo aiutare gli anziani e farli sentire meno soli. Un modo per stare insieme a distanza».

Ogni volontario chiamerà e leggerà sempre alla stessa persona, in modo che si crei un legame e possa conoscere i suoi gusti per scegliere le letture giuste. Le sessioni di lettura dureranno dai 20 ai 30 minuti, ma i tempi dipendono molto dall’interesse dell’ascoltatore: se l’anziano è particolarmente preso dal racconto, potranno durare anche di più.

L’iniziativa delle “letture in pantofole” segue il bel progetto dei laboratori di animazione alla lettura per bambini dai 3 ai 10 che, in tempo di pandemia, hanno traslocato online sulla piattaforma Skype.

Una vera e propria sperimentazione per non perdere il legame tra la biblioteca e i più piccoli che ha riscosso un grande successo e che ora replica con gli anziani. Il nuovo ciclo di letture online, sempre a cura dei Formaggini Guasti, s’intitola “Piccolo sipario viaggiante” e si svolge ogni domenica dalle ore 16 alle 17.30 su Skype

Il prossimo appuntamento è domenica 20 dicembre con “Babbi Natale”: lettura e laboratorio creativo. Per saperne di più sulle “letture in pantofole” e sulle letture per bambini si può chiamare la biblioteca telefono 0574 558567.

[masi —comune di montemurlo]