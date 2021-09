liberazione di prato. INAUGURATA L’OPERA “TRAMONTO DI UN ALBA” DELL’ARTISTA ANTONIO BRUNO

Stamani la cerimonia nel luogo dove il 6 settembre 1944 avvenne la battaglia di Pacciana

PRATO. [a.b.] È stata inaugurata stamani in via Cantagallo (all’altezza di via Luigi Pacini) nell’ambito delle iniziative relative al 77° anniversario della Liberazione di Prato l’opera “Tramonto di un Alba” dell’artista Antonio Bruno.

Il progetto e la realizzazione dell’opera sono stati curati dall’associazione “6 settembre” di Figline che ogni anno organizza anche la camminata rievocativa “Tramonto di una Alba”.

Il lavoro di Bruno segna da oggi il luogo della battaglia di Pacciana del 6 settembre 1944 durante la quale vennero uccisi o fatti prigionieri i partigiani che poi sarebbero stati impiccati a Figline il giorno stesso.

L’ opera è posta al termine del sentiero percorso dai partigiani scendendo dai Faggi di Javello fino a Prato nella notte tra il 5 e il 6 settembre 1944 prima di essere intercettati dalle truppe nazifasciste. Sentiero che l’Associazione 6 settembre ha recentemente riqualificato, ripulito e attrezzato con cartelli informativi nei luoghi più significativi, sistemato e reso fruibile alla popolazione del territorio che potrà percorrerlo in completa autonomia.

Alla cerimonia svoltasi alla conclusione della seconda edizione della discesa del Sentiero Partigiano “Tramonto di un’Alba” dai Faggi di Javello per Pacciana (Ponte Vella) erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore Ilaria Santi, il presidente del Consiglio Gabriele Alberti e i rappresentanti della Provincia di Prato.

Antonio Bruno è nato a San Nicola dell’Alto (CZ) il 16 gennaio 1942 e vive a Montemurlo. È stato promotore dell’associazione Estrarte e socio dell’associazione Paiolo di Firenze; si occupa della lavorazione artistica di acciaio inox e vetro combinati tra loro, dando vita a delle vere e proprie istallazioni.

Durante la sua lunga carriera ha partecipato a numerose mostre e rassegne svoltesi in piazze, ville, gallerie d’arte, riscuotendo sempre risultati di successo positivi. Le sue maggiori presenze all’estero sono avvenute nelle città di New York, Londra e Fellbach (Germania). A New York presso la Q.c.c. Art Gallery, mentre a Londra presso l’Harrow Art Centre.

In ambito nazionale si ricordano I vari appuntamenti a Venturina (Li), dove è stato presente per ben tre anni, al Museo Meucci di Vernio e all’Art Hotel di Prato, senza dimenticare le altre numerosissime partecipazioni a eventi sempre svoltisi all’interno del territorio italiano. Esempi di opere realizzate da Antonio Bruno sono visibili presso l’isola d’Elba nelle località di Capoliveri e Marciana Marina.

Quel che colpisce in tutte le opere di Antonio Bruno è la capacità di usare con estrema naturalezza un metallo freddo come l’acciaio per dare vita ai propri pensieri ed alle proprie emozioni. Il prof. Franco Pedrinz si è espresso così: “Potremo definire l’arte di A. Bruno un’invenzione vera e propria, di un artista che sa catturare e fare sue forme espressive quali fiori, piante, vele tese, voli di uccelli, un misto di arte-natura, materia-energia, in un contesto architettonico che ha del surreale”.

Sempre nell’ambito del cartellone degli eventi e delle iniziative “Aspettando il 6 settembre” stasera alle ore 21 al Castello dell’Imperatore sarà proiettato il film-documentario “L’occhio di vetro” di Duccio Chiarini che racconta il viaggio nel tempo e nella memoria. Introdurrà il direttore di ISRT Matteo Mazzoni.