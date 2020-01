liberi dai decreti salvini. VERSO LA “MARCIA PER LA LIBERTÀ”

PRATO. [a.b.] Stasera alla ore 21 presso il circolo ricreativo “Aut” in via Filippino 12-14 “Prato sta con gli operai! Liberi dai Decreti Salvini” organizza una assemblea aperta per la costruzione della grande “Marcia per la libertà” in programma il 18 gennaio prossimo a Prato per sostenere la cancellazione delle multe, la libertà di sciopero e dissenso e l’abolizione dei Decreti Sicurezza.

“È tanta – si legge in un comunicato — l’indignazione per le multe da 4mila euro recapitate ai lavoratori colpevoli di aver scioperato alla tintoria Superlativa contro condizioni di vero e proprio sfruttamento e per il mancato pagamento di sette stipendi.

Un fatto scellerato che ci riporta all’attenzione l’urgenza di abrogare i Decreti Salvini”.

Per adesioni alla marcia è possibile inviare una mail a: pratostaconglioperai@gmail.com