libri. «ALZATI E CAMMINA» DI LUIGI NACCI, MANIFESTO DELLA VIANDANZA

«Il momento giusto per partire? Quando non ne hai voglia, quando sei giù, come Ismaele in Moby Dick. È allora, spiega Nacci, che inizia il viaggio a piedi. Duro, penitenziale, ostico come un breviario. Non c’è liberazione senza fatica». Paolo Rumiz

MONTAGNA. La nuova edizione in formato tascabile di un libro che è diventato un manifesto della viandanza. Con un testo inedito scritto per l’occasione dall’autore.

Un libro destinato a chi è nel limbo.

A chi è insoddisfatto in famiglia, o sul lavoro, chi ha perso momentaneamente la speranza di risalire la china, chi, in definitiva, per una ragione o per l’altra, cerca la propria strada e sa che è giunto il momento di partire.

Alzati e cammina propone degli esercizi e delle suggestioni per trovarsi pronti in quel momento: disfarsi di oggetti che non possono trovare spazio nello zaino, disfarsi delle abitudini superflue, del lavoro in cui non ci sentiamo realizzati, delle persone che ci trasciniamo accanto solo per paura di rimanere soli, camminare sotto la pioggia con serenità, camminare per andare a trovare una persona cara che non vediamo da tempo, aprire la porta di casa all’altro senza timore, perché non esiste viandante senza ospitaliere, e viceversa.

È un’opera che esorta alla leggerezza, l’unica condizione che permette di stare a piedi uniti nel cammino, reggendo il peso delle domande che vertono sui nostri giorni, quelli presenti e quelli che verranno.

«Il momento giusto per partire? Quando non ne hai voglia, quando sei giù, come Ismaele in Moby Dick. È allora, spiega Nacci, che inizia il viaggio a piedi. Duro, penitenziale, ostico come un breviario. Non c’è liberazione senza fatica». Paolo Rumiz

ALZATI E CAMMINA Sulla strada della viandanza

di Luigi Nacci

Pagine: 192

Formato: 12×17,5 cm

Rilegatura: copertina plastificata opaca

Prima edizione: novembre 2020

Isbn: 9788865493427

Editore: Ediciclo Editore