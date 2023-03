libri. “C’ERA UNA VOLTA LA POLITICA – PARLA L’ULTIMO DEMOCRISTIANO”

Il senatore Pierferdinando Casini venerdì 10 marzo a Villa Cappugi presenta il suo ultimo libro

PISTOIA. Il Movimento Cristiano Lavoratori, ritenendo indispensabili nonché proficui il confronto e il dialogo per gestire il presente e per configurare un percorso di crescita verso un futuro mondo migliore che faccia tesoro anche delle esperienze passate, ha pensato di organizzare, per il giorno venerdì 10 marzo 2023, alle ore 17:30, presso il “Grand Hotel Villa Cappugi” a Pistoia, un incontro aperto a tutti i cittadini, con il Senatore Pier Ferdinando Casini che ha appena scritto il nuovo libro “C’era una volta la politica – parla l’ultimo democristiano”.

Attraverso aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, verrà ripercorso uno spaccato importante di storia italiana.

Saranno presenti e si confronteranno con l’autore, Vannino Chiti e Alessandro Tomasi, due importanti personalità per Pistoia e non solo.

Porterà il suo competente e preparato contributo Marco Baldassarri che durante l’incontro farà da moderatore.

[tognozzi — mcl pistoia]