libri. ”DAL GIARDINO ALL’INFERNO” DI MARA FAZIO

La presentazione è in programma questo pomeriggio alle 18 alla Libreria Lo Spazio

PISTOIA. “Le parole di Hurbinek” proseguono a Pistoia il 26 gennaio presso la libreria Lo spazio, ore 18.00 con la presentazione del libro di Mara Fazio, storica del teatro e dello spettacolo moderno e contemporaneo. Il suo ultimo lavoro editoriale si intitola Dal giardino all’inferno. Lettere di una nonna ebrea dalla Germania, 1933-1942.

L’autrice è figlia di Lore Lindner – la giovane destinataria delle lettere contenute in questo libro. Il carteggio racconta la vita di una famiglia ebrea tedesca dal momento dell’ascesa al potere di Hitler fino allo sterminio in Lager. In dialogo con l’autrice Alice Vannucchi dell’Istituto storico della resistenza.

«Mia madre non amava parlare di questa storia, che le procurava immensa sofferenza e pesava sulla sua coscienza di sopravvissuta; e quando raramente ne parlava abbassava lo sguardo» : da questa difficoltà, in età avanzata, si è fatta strada la forza del ricordo e la volontà di raccontarlo.

Mara Fazio raccoglie il testimone di una vicenda familiare potente nella sua tragicità.

La partecipazione alla presentazione del libro è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Biglietti e informazioni: Ingresso spettacoli 5 euro

Biglietteria Teatro Manzoni tel. 0573.991609 dal martedì al giovedì ore 16-19 venerdì e sabato ore 11-13 e 16-19. Biglietteria il Funaro tel. 0573.977225 martedì-mercoledì ore 16-21.

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria del Funaro sarà anche aperta un’ora prima dell’inizio, direttamente presso la sede dell’evento.

Prevendita online dal 10 gennaio su www.bigliettoveloce.it

Per informazioni sul programma: leparoledihurbinek@gmail.com

[sirianni — teatridipistoia]