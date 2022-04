libri. GUERRA TOTALE IN VALDINIEVOLE. MONSUMMANO TERME TRA OCCUPAZIONE NAZISTA, RESISTENZA E LIBERAZIONE. 1934-1944

La presentazione è in programma per giovedì 21 aprile alle 16,30 nella biblioteca Giuseppe Giusti

MONSUMMANO. Su iniziativa del Comune di Monsummano Terme e dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia giovedì 21 aprile alle 16,30 nella Sala Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti sarà presentato il libro Guerra totale in Valdinievole. Monsummano Terme tra occupazione nazista, Resistenza e Liberazione. 1943-1944, I.S.R.Pt Editore, 2021, di Matteo Grasso.

Il volume sarà presentato da Marco Palla (Università degli Studi di Firenze). Interverrà l’autore Matteo Grasso (direttore Istituto storico della Resistenza di Pistoia).

Il libro, oltre ad analizzare il periodo storico nella sua complessità, affronta l’impatto che la guerra totale ha generato sulla società locale sotto gli aspetti militari, politici, culturali ed economici, individuando i nodi salienti e intrecciandoli al contesto regionale e nazionale.

Un caso di studio di un microcosmo con echi e riferimenti di ampia portata: le conseguenze dell’Armistizio, la nascita e il consolidamento delle amministrazioni locali della Repubblica Sociale Italiana, l’occupazione nazista, l’arresto e la deportazione degli ebrei, lo sviluppo della Resistenza e dell’attività partigiana, il ruolo degli helpers, le incursioni angloamericane, lo sfollamento, le violenze e le stragi di civili e, infine, la Liberazione.

Due parti distinte “Guerra Totale” e “L’estate del ’44 e la Liberazione” compongono la narrazione che si avvale di un ampio uso delle fonti, sia primarie che secondarie, principalmente archivistiche, orali e giornalistiche.

Un ampio capitolo è dedicato all’eccidio del Padule di Fucecchio con testimonianze di sopravvissuti. Il volume è dotato di trentanove immagini e una vasta appendice.

Matteo Grasso è uno storico cresciuto a Monsummano Terme. Dal 2016 è direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia. È il responsabile dell’attività scientifica dell’Istituto; ha curato e coordinato mostre e progetti, fra cui “Cupe vampe, la guerra aerea a Pistoia e la memoria dei bombardamenti” e “On the run. Helpers and Allied servicemen in the Pistoia area”, svolto in collaborazione con University of Lincoln (United Kingdom).

Le sue ricerche, orientate nello studio della Seconda Guerra Mondiale, si sono concretizzate in cinque monografie, fra cui: “Dispersi sì, dimenticati mai: il naufragio del Piroscafo Oria. Il caso dei soldati valdinievolini e pistoiesi” – Firenze, Edizioni dell’Assemblea, 2019; “Tesori in guerra. L’arte di Pistoia tra salvezza e distruzione” – Pisa, Pacini editore, 2017.

La pubblicazione “Guerra totale in Valdinievole” – I.S.R.Pt Editore è stata realizzata grazie al contributo concesso da MIBACT – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – Servizio II “Istituti culturali”.