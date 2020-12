libri. «IL “CASO” FIORENZO MAGNI, L’UOMO E IL CAMPIONE NELL’ITALIA DIVISA»

Nel 100° anniversario della nascita di Fiorenzo Magni (7 dicembre 1920 – 7 dicembre 2020) rileggiamo il libro di Walter Bernardi

VAIANO. Nel gennaio del 1947 Fiorenzo Magni venne processato per aver partecipato nel 1944, vestendo la camicia nera della Repubblica Sociale Italiana, alla battaglia di Valibona, sull’Appennino pratese, in cui cadde il comandante partigiano Lanciotto Ballerini, un mito della Resistenza toscana.

Una storia di sport e di politica mai raccontata prima. Una storia di corse in bicicletta e di lotte politiche. Una storia rimasta nascosta sotto la polvere dei verbali di un processo celebrato settant’anni fa e spuntati fuori, all’improvviso, ma anche la storia dell’amore impossibile tra un campione dello sport e la sua città natale, Vaiano (Po).

Magni fu assolto grazie all’amnistia Togliatti, ma per lui non ci fu mai pace. Negli anni seguenti, nonostante gareggiasse con due mostri sacri come Coppi e Bartali, conquistandosi la fama di “Terzo uomo”, per molti, soprattutto in Toscana, rimase il “fascista” a cui era difficile perdonare il passato. Grazie alla scoperta di documenti processuali inediti e alle testimonianze di vecchi partigiani, Walter Bernardi torna a raccontare quella storia di corse in bicicletta e di lotte politiche sullo sfondo della guerra civile, della Liberazione e della difficile ricostruzione di un’Italia uscita distrutta da anni di lacrime e sangue e che ancora oggi fatica a rimarginare quelle ferite.

«Una ricostruzione coraggiosa che ha come obiettivo di fornire finalmente un’onesta ridefinizione della vita dell’uomo Magni e, al contempo, di contribuire a mettere fine, nei luoghi in cui il campione Magni è nato e cresciuto, a quel processo di rimozione collettiva che ne ha caratterizzato la damnatio memoriae sportiva» John Foot, professore di Storia italiana contemporanea all’Università di Bristol.

IL “CASO” FIORENZO MAGNI L’uomo e il campione nell’Italia divisa

di Walter Bernardi

Pagine: 352

Formato: 14 × 21 cm

Prima edizione: maggio 2018

Isbn: 9788865492604

Editore: Ediciclo Editore