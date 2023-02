libri. “LA JUGOSLAVIA E LA QUESTIONE DI TRIESTE, 1945-1954”

All’archivio Roberto Marini ‘Oltre il Secolo Breve’ di Pistoia oggi giovedì 16 febbraio 2023 ore 17 (Galleria Nazionale n.9) la presentazione del libro di Federico Tenca Montini

PISTOIA. L’Archivio Roberto Marini Oltre il Secolo Breve inaugura le iniziative del 2023 in collaborazione, e con grande piacere, con l’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. Nell’occasione, oggi giovedì 16 febbraio alle ore 17 in Galleria Nazionale n. 9 sarà presentato il libro La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954 di Federico Tenca Montini, Il Mulino, 2020

Il libro si interroga su quali sono stati gli obiettivi della diplomazia jugoslava nella gestione della questione di Trieste, decennale disputa territoriale che ha costituito una delle principali controversie di politica estera europea nel secondo dopoguerra

Nel volume, frutto di approfondite ricerche nei principali archivi dell’ex Jugoslavia, Federico Tenca Montini chiarisce aspetti che le numerose ricostruzioni finora esistenti hanno potuto soltanto ipotizzare congetturalmente.

Il lavoro, che oltre all’ampia mole di documenti inediti si giova di una ricca bibliografia, si sviluppa in tre capitoli che prendono le mosse dai momenti di principale discontinuità della storia jugoslava nel periodo di riferimento: la liberazione di Trieste nel maggio 1945, l’espulsione dal Cominform nel 1948 e l’emanazione, l’8 ottobre 1953, della Nota bipartita, la decisione angloamericana di sciogliere il Territorio Libero di Trieste ripartendo le due Zone di cui era composto tra Roma e Belgrado.

Alla presenza dell’autore ne parleremo con Stefano Bartolini (Istituto storico della Resistenza di Pistoia) e Roberto Niccolai (Archivio Roberto Marini).

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, sollecitiamo gli interessati a prenotarsi telefonando allo 0573-766349 o inviando una mail a info@archiviomarinioltreilsecolobreve.org

Archivio Roberto Marini “Oltre il Secolo Breve”

Galleria Nazionale 9 Pistoia

Tel. 0573 766349

Email info@archiviomarinioltreilsecolobreve.org

Sito https://archiviomarinioltreilsecolobreve.it

Facebook Archivio Roberto Marini

Instagram Archivio Marini