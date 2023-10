libri. LA NOTTE IN CUI ALFREDO MORÌ, GIALLO DI ALBERTO LAI IN VAL DI BISENZIO

Verrà presentato stasera venerdì 27 ottobre alla biblioteca Basaglia

VAIANO. Un inquietante mistero, che si nasconde dietro un delitto avvenuto in Val di Bisenzio, è al centro del giallo La notte in cui Alfredo morì, opera d’esordio del pratese Alberto Lai. Il volume verrà presentato, con una conversazione con l’autore, stasera venerdì 27 ottobre, alle ore 21, alla Biblioteca Franco Basaglia di Vaiano, nell’ambito del progetto Un autunno da sfogliare.

La trama si intreccia con i luoghi della Vallata. Ottobre 2012, una classe di liceali è in gita scolastica sulle montagne della Val di Bisenzio. In una notte segnata da eventi surreali, uno di loro, Alfredo Vannucci, scompare misteriosamente e viene ritrovato morto il giorno seguente nel bel mezzo della foresta.

Nessuno degli inquirenti è in grado di spiegare le ragioni di una morte così terribile. Dieci anni dopo, Marco, giovane tirocinante del quotidiano La Nazione, si ritrova a indagare sull’enigmatica vicenda, cercando indizi tra vecchi articoli di giornale e contattando alcuni ex compagni di classe di Alfredo. Vuole risolvere il caso, per ragioni che non può rivelare, ma non immagina che la sua ricerca lo porterà a contatto con una verità che va ben oltre i suoi incubi più cupi, dove il reale e il fantastico si intrecciano in modo indissolubile.

Alberto Lai è nato a Prato nel 1994. È laureato in Storia dell’arte medievale all’Università di Firenze ed è dottorando all’Università di Trento.

[comune di vaiano]