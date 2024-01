libri. “L’EMOZIONE DELL’ANIMA”, L’ESORDIO LETTERARIO DI GRAZIA CIANCHI

Nel volume la poetessa quarratina vuole lanciare un messaggio di speranza e di amore per la vita. La presentazione è in programma giovedì 1 febbraio alle 17 a Villa Smilea

MONTALE —QUARRATA. La biblioteca comunale La Smilea di Montale presenta il volume “L’emozione dell’anima” di Grazia Cianchi, in data giovedì 1 febbraio alle ore 17 presso il Salone di Villa Smilea.

Possibilità di partecipare anche con Zoom col seguente link https://us06web.zoom.us/j/83159961494

Cominciando coi saluti istituzionali dell’assessore alla cultura Tiziano Pierucci, modera l’incontro Martina Tamaccio, letture a cura di Francesco Cianchi, sarà presente l’autrice Grazia Cianchi. Ingresso libero e gratuito.

Con questo libro l’autrice desidera dare un messaggio di Speranza e di Amore per la vita, attraverso le sue poesie. Inoltre in questo suo appassionato lavoro Grazia affronta le tematiche che l’hanno accompagnata negli anni come l’ Amicizia fin dall’infanzia con Martina che le è sempre stata accanto e l’amore viscerale per la propria famiglia che non l’ha mai abbandonata.

Grazia Cianchi vive a Valenzatico, piccola frazione di Quarrata. Appena nata mostrava già di aver problemi legati alla disabilità. Non per questo, però, Grazia si è mai sentita “diversa” anzi ha sempre cercato di affrontare la vita al meglio.

All’età di 15 anni ha iniziato a scrivere poesie dimostrando attraverso la sua malattia una grande sensibilità. È riuscita a esternare le proprie emozioni e a trasmetterle agli altri facendo della sua disabilità un punto di forza anziché di debolezza.

“L’emozione dell’anima” è il suo primo libro di poesie. L’autrice vuol far capire agli altri attraverso questo suo lavoro che niente è impossibile.

