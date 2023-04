libri. “MUSICA DI CARTA. 50 ANNI DI RIVISTE MUSICALI IN ITALIA”

Venerdì 14 aprile 2023 ore 21 all’Archivio Roberto Marini “Oltre il Secolo Breve” la presentazione del volume di Maurizio Inchingoli

PISTOIA. Venerdì 14 aprile 2023 ore 21, presso l’Archivio Roberto Marini “Oltre il Secolo Beve” in Galleria Nazionale 9 a Pistoia, sarà presentato il libro Maurizio Inchingoli “Musica di Carta 50 anni di riviste musicali in Italia”.

L’Archivio Roberto Marini “Oltre il Secolo Breve” sin dalla sua costituzione conserva supporti musicali di musica Jazz, Blues, Rock, Classica, Country, Popolare, Politica e altro ancora.

Il patrimonio musicale consiste in 8500 LP, 300 45 giri, 13 bobine Geloso, 1000 audiocassette, 3500 cd, 50 dvd, 500 videocassette di musica oltre a numerose videocassette in cui sono state registrati concerti di vario genere.

A questi si aggiungono almeno 400 libri di musica, 200 manifesti di band e di solisti e, tra le 1200 testate di riviste, almeno 50 di esse risultano essere di carattere musicale: da «Ciao 2001» a «Muzak», da «Rockstar» a «Rockerilla», dal «Mucchio Selvaggio» a «L’ultimo Buscadero» passando da «Musica Jazz», «Xl», «Hi-fi», «Stereoplay», «Il Blues», «Feeling Good» fino ai più recenti «Rock Classic» e «Vinile». E ancora molti altri.

A ciò si aggiunge il fatto che quasi tutto sia catalogato sulla Rete Documentaria della Provincia di Pistoia e che possa essere ascoltato in Archivio – in cuffia e visionato sullo schermo – attraverso due postazioni ad esse dedicate.

Non è quindi casuale che sin dalla sua costituzione – con una serata di ascolto dedicata al concerto sul tetto dei Beatles poi seguita da molti altri eventi musicali – l’Archivio organizzi periodicamente serate di ascolto o comunque dedicate alla musica sotto i più vari aspetti

Per questo e altri motivi parleremo di musiche e riviste nonché del libro che ne racconta gli cinquantanni con Alberto Coco (Storico, bibliotecario e musicista), Maurizio Inchingoli (Autore. Collabora con «Il Giornale della Musica»» Ha scritto per il web-magazine The New Noise Blow Up, Alias – Il Manifesto) e il pubblico in sala. Coordinerà l’incontro Roberto Niccolaiv (Direttore Archivio Roberto Marini “Oltre il Secolo Breve”)

Per informazioni e prenotazioni:

Sito: https://archiviomarinioltreilsecolobreve.it/venerdi-14-aprile-allarchivio-la-presentazione-di-musica-di-carta/

Pagina Facebook Archivio Roberto Marini ‘Oltre il Secolo Breve’ o telefonando allo 0573-766349 o inviando una email a info@archiviomarinioltreilsecolobreve.org

