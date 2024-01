libri. “QUANDO CAMMINO CANTO”

Domani lunedì 15 gennaio alle ore 17 nella sala Manzini la presentazione del libro di Maria Corno

PISTOIA. Domani lunedì 15 gennaio 2024, alle ore 17:00, la sala Manzini della Biblioteca San Giorgio ospiterà la presentazione del libro Quando cammino canto di Maria Corno (Ediciclo Editore, 2022): l’autrice sarà presente in conversazione con Andrea Cuminatto, curatore de Il Cammino di San Bartolomeo a piedi. Da Fiumalbo a Pistoia in 5 tappe (Ediciclo, 2023). L’incontro è curato dal Centro di Documentazione di Pistoia in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio di Pistoia: in programma per lo scorso novembre e a suo tempo posticipato per via dell’alluvione in Toscana, si recupera in seguito al grande interesse suscitato dal tema proposto.

Qual è il senso oggi di mettersi in cammino su lunghe distanze? Che cosa accade al corpo, alla mente, al nostro approccio alla vita?

Attingendo alle proprie esperienze di cammini in Italia e in diversi paesi in Europa e nel mondo, sulle rotte di antichi pellegrinaggi e non solo, l’autrice racconterà del camminare come esperienza di profonda trasformazione che riguarda il corpo, la mente, le emozioni, le relazioni.

Maria Corno è nata a Lecco, dove è tornata ad abitare da poco, dopo più di trent’anni vissuti a Milano.

Si è occupata di insegnamento, progetti educativi, visual design, editoria, scrittura, canto e sviluppo vocale, corpo ed educazione somatica.

Iniziata da piccola all’escursionismo secondo la tradizione delle montagne lecchesi tra cui è nata, da circa quindici anni si dedica con interesse crescente al camminare da viandante e pellegrina di lungo corso, ma anche in veste di ospitaliera volontaria e testimonial del cammino come pratica di trasformazione.

Info: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/presentazione-del-libro-quando-cammino-canto/