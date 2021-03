libri. RITRATTI DI COPPIA CON TERAPEUTA — LA TERAPIA BREVE STRATEGICA CON LE COPPIE

Massimo Bartoletti e Marco Pagliai, entrambi psicologi e psicoterapeuti (montecatinese il primo e vicentino con origini aglianesi il secondo) illustrano in modo organico la propria esperienza clinica strategica con le coppie in un nuovo interessante volume

PISTOIA. Edito da Youcanprint è uscito ed è disponibile in rete il volume Ritratti di coppia con terapeuta — La terapia Breve Strategica con le coppie scritto a quattro mani dallo psicologo e psicoterapeuta di Montecatini Terme Massimo Bartoletti e dal collega vicentino ma aglianese di nascita Marco Pagliai.

“Questo volume – scrive Pagliai – arriva a conclusione di un anno diverso ed intenso ed è il frutto dei confronti e delle riflessioni di due terapeuti sulla propria esperienza clinica strategica con le coppie”.

“Parlare di terapia di coppia – continua — significa addentrarci in quell’universo di complicazioni sentimentali e conflitti relazionali, vissuti da ciascuno di noi quando intratteniamo una relazione sentimentale”.

Il volume (92 pagine, 11 euro) presenta, per la prima volta in maniera organica, l’intervento di Terapia Breve Strategica con le coppie.

Vengono analizzate le differenze che intercorrono tra lavorare sulla coppia, con uno solo dei partner, o con la coppia, coinvolgendo entrambi i protagonisti della relazione, approfondendo quest’ultima possibilità d’intervento terapeutico.

Viene descritta la conduzione del colloquio, analizzando sia il dialogo strategico che la comunicazione verbale e paraverbale nel loro utilizzo con le coppie.

Vengono narrate quattro storie di coppie in terapia, dipingendo i loro ritratti in modo da evidenziarne, con pennellate marcate, le strategie e le tecniche che si sono dimostrate efficaci nel superare le difficoltà presentate.

Il testo è adatto sia all’esperto che al grande pubblico. Il professionista può trovarvi la descrizione di numerose strategie e tecniche specifiche per la terapia con la coppia.

Il lettore non esperto, invece, può riconoscere nelle storie descritte alcune delle proprie dinamiche di coppia traendone spunto per farle evolvere ed evolversi, oppure decidere di avvicinarsi ad una consulenza.

Massimo Bartoletti è psicologo e psicoterapeuta specializzato in Psicoterapia Breve Strategica. È ricercatore associato presso il Centro di Terapia Strategica, docente della scuola di specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo, docente nei master nazionali e internazionali e supervisore ufficiale del Centro di Terapia Strategica per la regione Toscana. Ha conseguito il titolo di ipnologo presso l’Accademia Italiana di Ipnosi clinica rapida. Ha pubblicato diversi libri

Marco Pagliai è psicologo, psicoterapeuta e coach. Specializzato in Psicoterapia Breve Strategica e perfezionato in Ipnosi Strategica è formato in Comunicazione, Problem Solving, Scienza della Performance e Coaching Strategico. E’ ricercatore associato, supevisore ufficiale per la regione Veneto e docente nel master clinici nazionali e internazionali del Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Coordina per l’Italia il Progetto Technology of the Human Factor ed è coordinatore didattico del Master in Psicologia clinica strategica per la sede di Padova

Link Amazon: https://tinyurl.com/4j6b92wz

Link IBS: https://tinyurl.com/5d8h8cjd

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]