libri. “UN AZZARDO DI TROPPO”, IN LIBRERIA TORNANO LE INDAGINI DEL BARBIERE CIUFFO

Il terzo romanzo giallo di Franco Burchietti sarà presentato il 12 agosto al “Parco Verde” e il 2 settembre a Montemagno

QUARRATA. Con “Un azzardo di troppo” torna in libreria una nuova storia, la terza in ordine di tempo, con al centro le indagini “parallele” di Ferdinando, il barbiere, detto il Ciuffo, persona assai curiosa e per vocazione investigatore “principe” di Valleciterna, che risulteranno determinanti per il lavoro del maresciallo De Girolamo.

Un nuovo romanzo giallo che porta la firma di Franco Burchietti, quarratino, volontario, ex presidente dell’associazione Centro di Solidarietà (Ceis) di Pistoia, ex assessore comunale a Quarrata e per diversi anni dirigente di aziende sanitarie.

“Un azzardo di troppo” (Effegi, 2021) è il terzo romanzo dopo “ll cadavere del lago. Le indagini del barbiere” (Atelier Pistoia, 2015) e “Il cugino inglese” (Arcidosso, Effigi, 2019).

Questa la recensione a cura di Giuseppe Previti (presidente dell’Associazione Giallo Pistoia):

Qualcosa è cambiato anche a Valleciterna,, l’immaginario ma non troppo…paese toscano. Potremmo dire, ma i benpensanti non ce lo perdonerebbero, che il Paese si è messo al passo con la modernità, ora infatti abbiamo una Sala Bingo o Giochi, ora si può giocare e tutto e di tutto, potremmo quindi dire che più di modernità si dovrebbe parlare di sfruttamento del vizio del gioco…., da quello delle carte al lotto, dai dadi al biliardo, dalle scommesse ad altro ancora, molti i frequentatori, e naturalmente qualcuno ci rimette una fortuna… Per carità, a Valleciterna si giocava anche prima, andava di moda il Circolino, luogo di ritrovo dove si giocava anche a carte, ma per lo più ci si divertiva a spettegolare…. Quando tutto sembra procedere abbastanza tranquillamente, viene ucciso nel parcheggio della sala giochi Adriano il postino, e così entrano in azione il maresciallo De Girolamo e i suoi uomini, con le indagini condotte dalla PM di turno, una new-entry molto avvenente e giovane. E così mentre i carabinieri vanno avanti c0n il loro lavoro, scattano anche le indagini….parallele di Ciuffo il Barbiere. l’investigatore “principe” del Paese, che presto si addentrerà nei fatti, fornendo varie dritte all’amico maresciallo, dritte che saranno risolutive alla soluzione del caso. Come sempre il maresciallo si avvarrà dell’apporto dei suoi uomini, ma ormai avendo capito che il contributo di Ciuffo è sempre determinante e quel che conta di più, “disinteressato”, ne approfitterà anche in questa situazione. Una storia , ormai la terza con protagonisti Ciuffo e il maresciallo, forse più animata e ampliata delle precedenti, molto più spazio viene lasciato alle vicende umane dei singoli personaggi, il che rende la lettura più completa e interessante”.

Il volume sarà presentato in due prossime date: il 12 agosto alle ore 21 al Parco Verde di Olmi in favore dell’associazione “Amici di Francesco” e Il 2 settembre prossimo a “Montemagno a tavola” nel contesto delle iniziative del settembre quarratino.

Andrea Balli

