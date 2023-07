libri. UN MIRACOLO PER L’ITALIA

Giovedì 20 luglio alle ore 18 nella Sala Maggiore del Palazzo di Giano sarà presentato il libro di Magdi Cristiano Allam

PISTOIA. A Pistoia il prossimo Giovedì 20 luglio alle ore 18 nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, introdotto da Alessandro Romiti, Magdi Cristiano Allan presenterà il suo nuovo libro dal titolo Un miracolo per l’Italia che è ben eloquente per indicare l’interesse e attualità dei temi trattati.

Sulla copertina è scritta la sintesi delle 240 pagine del libro:

«Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un Nuovo Ordine Mondiale unipolare, scatenando guerre finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali, con il rischio dell’apocalisse nucleare.

In gioco c’è il futuro dell’Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il Mondo sottomesso a un debito incontenibile e inestinguibile, l’orientamento a trasformare l’umano in transumano e la realtà in virtualità tramite la digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale, biotecnologie, manipolazione genetica.

La civiltà dell’Europa è decaduta perché ha rinnegato se stessa, è stato un suicidio non un omicidio, come accadde all’Impero Romano d’Occidente nel 476.

L’Italia ha perso la sovranità e l’indipendenza. La popolazione si estingue perché non si fanno figli.

La democrazia si è rivelata partitocrazia consociativa. Il potere giudiziario ha preso il sopravvento su quello legislativo e esecutivo. Lo Stato è collassato perché oneroso, corrotto e inefficiente.

L’economia reale è stata saccheggiata dalla finanza speculativa. La micro dimensione del localismo viene fagocitata dalla macro dimensione del globalismo, sia che si tratti di imprese, banche o istituzioni pubbliche. Le Forze dell’ordine sono impossibilitate a garantire la sicurezza.

Le Forze armate sono inadeguate a difendere il territorio nazionale. Solo un miracolo potrà farci rinascere come civiltà, salvarci come popolo, riscattarci come Patria. Noi crediamo e ci impegniamo per il successo del miracolo che trasformi l’Italia nel Paese numero 1 al Mondo per la qualità della vita.»

Biografia dell’autore



Magdi Cristiano Allam è nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. Laureato in Sociologia. Ha svolto l’attività di giornalista. È stato editorialista e inviato speciale di “La Repubblica” e vice-direttore ad personam del “Corriere della Sera”. Ha scritto 16 libri su islam, immigrazione, crisi delle civiltà. Ha svolto dei seminari nelle università e centri di formazione.

Tiene conferenze in tutt’Italia. È stato musulmano per 56 anni ha creduto in un «islam moderato» fino a quando non è stato condannato a morte sia da terroristi islamici sia da sedicenti «musulmani moderati».

Dal 2003 vive sotto scorta. Dal 2009 al 2014 è stato membro del Parlamento Europeo.

Nel 2008 si è convertito al cristianesimo ricevendo il battesimo da Papa Benedetto XVI.

Nel 2013 si è dissociato dalla Chiesa di Papa Francesco pur salvaguardando la fede in Gesù. Nel 2009 ha fondato il Partito Io amo l’Italia e nel 2021 ha dato vita alla Comunità Casa della Civiltà.

Informazioni: Alessandro 3289683575