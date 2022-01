libri. UNA FAMIGLIA A MONTORIO SUL MONTALBANO

Sabato 5 febbraio alle ore 17 alla Biblioteca San Giorgio la presentazione del libro della quarratina Roberta Giuntini

PISTOIA. Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 17.00 nell’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia sarà presentato il libro “Una famiglia a Montorio sul Montalbano. Storia, lavoro e vita quotidiana” di Roberta Giuntini (Gli ori, 2020). Alla presentazione oltre all’autrice interverranno Marco Leporatti e gli studenti della classe 4A Turismo dell’ITCS Filippo Pacini di Pistoia

“A Montorio, sul Montalbano, l’antico casale “a Chicco” è stato il luogo dove hanno vissuto ben sei generazioni della famiglia Giuntini per quasi due secoli. Immerso nella campagna toscana, tra vigne e olivi, a due passi dal bosco, il casale è stato il cuore dell’azienda di famiglia e testimone silenzioso della vita e del lavoro fino alla fine del Novecento. Dall’inizio del nuovo millennio, un’accurata ristrutturazione l’ha trasformato in agriturismo ma ha conservato evidenti tracce e memorie del passato, testimoni di un quotidiano ormai lontano. Il libro, attraverso testimonianze orali e documenti d’archivio, ricostruisce la storia della famiglia a partire dai decenni successivi all’unità d’Italia fino ai giorni nostri, ripercorrendo il vissuto quotidiano e la trama sociale di generazioni di piccoli proprietari terrieri dediti da sempre al mantenimento e alla valorizzazione dei propri possedimenti”.

Roberta Giuntini è nata a Pistoia nel 1975. Dopo la maturità linguistica si è laureata in Architettura all’Università di Firenze con una tesi sulle fonti energetiche rinnovabili applicate agli ecovillaggi in Germania. Nel 2001 la sua famiglia ha deciso di ristrutturare l’antico casolare a Montorio, sul Montalbano, per destinarlo ad attività agrituristica, dove vengono applicati i principi di bioarchitettura volti alla sostenibilità ambientale.

Da quel momento Roberta all’interno dell’azienda si è occupata della gestione dei clienti, dell’accoglienza e dell’organizzazione di attività didattiche e ricreative per avvicinare bambini e famiglie al mondo della campagna e delle tradizioni locali.

Al lavoro nell“azienda di famiglia affianca la professione di insegnante nella scuola media superiore.

Accesso libero. In ottemperanza alle normative di sicurezza è necessario esibire il Green Pass rafforzato per accedere allo spazio dell’incontro.

