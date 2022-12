libro. “COME SABBIA TRA LE DITA”

È stata presentata ieri l’opera prima di Rosanna Trinchese

PISTOIA. Ieri pomeriggio si è tenuta presso il Quisicosa di via degli Orafi la presentazione di Come sabbia tra le dita, opera prima di Rosanna Trinchese.

“È stata veramente una forte emozione e, grazie alla presentazione dell’amica e consigliere comunale Cinzia Cerdini, ho superato la mia timidezza. Ho sempre preferito scrivere anzichè parlare, specialmente se si tratta di farlo in pubblico.

Il calore del pubblico e la graditissima presenza del vicesindaco Annamaria Celesti, hanno fatto il resto” ha commentato l’autrice che ha aggiunto: “Il mio libro parla di una vita, della vita di Nora. Lei nasce brutta e povera ma sensibile e buona. La sua determinazione e la sua forza d’animo le hanno dato la possibilità di affrancarsi da un destino triste”.

“Un libro — conclude — che parla di bullismo, di amicizia, di amore. Con un messaggio rivolto a tutti: non mollate mai!”.