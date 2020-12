limentra. SULLA SP 24 LAVORI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

La Provincia risponde alle accuse di mancata manutenzione e di scarsa attenzione ai territori periferici

TORRENTE LIMENTRA. La Provincia risponde alle accuse di mancata manutenzione e di scarsa attenzione ai territori periferici.

In ordine agli articoli di stampa pubblicati in questi giorni sulla mancata manutenzione della Sp 24 e sulla scarsa attenzione verso i territori periferici, la Provincia precisa che nel settembre scorso ha affidato lavori di manutenzione straordinaria per 768 mila euro sulla Sp 24 e che, attualmente, è in corso di affidamento un ulteriore intervento per 330 mila euro.

Nello specifico della problematica citata, ovverosia il movimento franoso in località l’Acqua, si precisa che il ripristino della pendici è stato progettato, finanziato e appaltato già da oltre un anno. Purtroppo l’emergere di contrasti con la direzione lavori ha rallentato l’esecuzione delle opere che comunque rimangono una priorità da risolvere rapidamente.

