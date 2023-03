l’iniziativa. DUE TAPPE PISTOIESI PER IL “SENTIERO BLU” DELLA FONDAZIONE SANTA RITA DI PRATO

Il trekking di sensibilità sull’autismo sarà in provincia di Pistoia il 28 e 29 marzo. Coinvolte istituzioni e associazioni locali. Il programma

PISTOIA. Due delle cinque tappe del Sentiero Blu, il trekking di sensibilità ideato dalla Fondazione Opera Santa Rita di Prato in concomitanza con la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, coinvolgeranno anche la provincia di Pistoia, alcuni comuni e associazioni locali che hanno aderito all’iniziativa lanciata dalla “Compagnia del Sentiero Blu”.

L’edizione di questo anno, la quinta, si terrà proprio “lungo il Cammino di San Jacopo” e porterà i ragazzi ospiti di alcune strutture della Fondazione insieme ai loro accompagnatori lungo un percorso che inizierà il prossimo 28 marzo a Prato e si concluderà dopo le soste a Pistoia, Pescia, Lucca, Pisa e Livorno, il 2 aprile di nuovo a Prato, nel salone consiliare.

In particolare, il 28 marzo si terrà la tappa Prato —Pistoia (con partenza alle 8 da Piazza del Duomo a Prato, passando per Figline di Prato, Rocca di Montemurlo) mentre il 29 marzo vi sarà quella di Pistoia —Pescia.

Il progetto in provincia di Pistoia prevede il coinvolgimento anche di Dynamo Camp, Fondazione MAIC, Agrabah, Fondazione Raggioverde, gruppo Scout Agliana 2, di genitori e membri delle istituzioni che percorreranno un tratto di strada insieme ai ragazzi e agli operatori della Fondazione Santa Rita che saranno ospitati da alcune realtà locali per il pernottamento e la cena.

Il 28 marzo alle ore 15 a Pistoia è in programma una attività di co-progettazione per la produzione di sette pannelli e disegni, finalizzati al progetto futuro di un cortometraggio – animazione, per promuovere la sensibilizzazione rispetto ai temi dell’accoglienza, dell’integrazione e delle relazioni e alle ore 20 presso il Circolo Arci Pistoia la Tavolata in Blu con associazioni e famiglie.

Il 29 marzo il gruppo partirà di nuovo alle ore 8 passando per Convento di Giaccherino, Pieve S. Michele a Groppoli, Serravalle Pistoiese (con l’Amministrazione comunale) con visita alla Torre medievale, all’Oratorio della Compagnia della Vergine Assunta.

Inoltre è prevista una passeggiata lungo la Walk of Fame di Montecatini Terme, visita a Buggiano Castello, visita della Chiesa di S. Andrea a Stignano, visita di Uzzano Castello (con l’Amministrazione comunale). Arrivati a Pescia ci sarà l’incontro con il sindaco Oreste Giurlani e l’amministrazione comunale. Cena e pernottamento saranno a cura della Misericordia di Pescia e della Parrocchia.

Infine il 30 marzo prima di arrivare a Lucca è prevista una sosta alla Fattoria Didattica La Stella (con attività a cura dell’associazione Ognuno al Proprio Passo) e a Villa Garzoni a Collodi.

L’intera esperienza sarà documentata quotidianamente attraverso foto, video e altro materiale condiviso sul sito www.www.sentieroblu.it e sulle pagine social della Fondazione Opera Santa Rita.

“Negli anni, attorno a questo progetto — si legge —si sono creati attenzione, disponibilità e coinvolgimento, oltre a una grande rete di supporto e di accoglienza.

Ogni volta nasce l’esigenza di raccontare questa incredibile esperienza e il suo significato, sia da parte dei ragazzi sia degli amici, delle istituzioni e associazioni che li affiancano”.

Il progetto nasce dal desiderio di continuare a diffondere il messaggio che le differenze non allontanano, ma unendo la forza di tante individualità si può mirare a raggiungere soluzioni inaspettate per rispondere al desiderio di affermare un felice e rispettoso spazio da vivere e condividere insieme, andando oltre i pregiudizi”.

Il progetto è organizzato dalla Fondazione Opera Santa Rita Prato, che si occupa da molti anni sul territorio pratese di interventi specializzati per l’autismo.

“Sarà una emozionante sfida per tutti noi. Una nuova avventura per la quale ringraziamo le amministrazioni comunali e le associazioni che ci affiancano e ci accoglieranno lungo il percorso.

Come per le precedenti sarà un’edizione ricca di sorprese e di attività, l’occasione per stare insieme, scambiarsi esperienze e idee, coltivare nuove relazioni, ma anche per creare nuove amicizie e connessioni… ma soprattutto… camminare con i nostri ragazzi meravigliosi!”.

Sentiero Blu è la 5° edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Opera Santa Rita Prato che si occupa da anni di interventi specializzati per l’autismo.

Info: sentieroblu@operasantarita.it

+39 393 9947062

+39 392 9093755

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]