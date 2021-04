L’ISOLA ECOLOGICA DI VIA PARONESE CHIUDE DA DOMENICA 11 APRILE PER LAVORI

Da lunedì 12 aprile a disposizione gli Ecocentri di Calenzano, Montale, Montemurlo e Quarrata

PRATO. Ultimi giorni di apertura dell’isola ecologica di via Paronese n. 110, adiacente alla sede centrale Alia Servizi Ambientali di Prato, che rimarrà chiusa a partire da domenica 11 aprile 2021 per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione e adeguamento della struttura.

La riapertura è prevista dopo 2 settimane, da lunedì 26 aprile 2021.

L’isola ecologica è l’area attrezzata che può ricevere quei rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità, non possono essere raccolti con il servizio “porta a porta”, permettendo ai cittadini di consegnare tali tipologie di materiali senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, ingombranti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi commestibili e/o minerali, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, TV e monitor, vernici/acidi/solventi, vetro.

L’isola ecologica di via Paronese questa settimana sarà ancora aperta giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 aprile 2021, dalle 07.00 – 19.00.

Da lunedì 12 aprile possono essere utilizzati tutti gli altri Ecocentri di Alia Servizi Ambientali ( elenco alla pagina www.aliaserviziambientali.it/ecocentri), in particolare quelli più vicini:

Ecocentro di Calenzano, in via del Pratignone (aperto il lun-mer-ven dalle 08.00 alle 14.00; il mar e gio dalle 13.00 alle 19.00; il sab dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00);

Ecocentro “Maciste” di Montale, in via Tobagi 16/A (aperto dal lun al sab dalle 08.00 alle 13.00 ; lun e mer dalle 14.00 alle 17.00);

Ecoentro di Montemurlo, in via Puccini (aperto dal lun alla dom dalle 08.00 alle 13.00, il mar ed il gio anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00);

Ecocentro di Quarrata, in via Bocca di Gora e Tinaia (aperto il lun-mer-ven-sab-dom dalle 08.00 alle 13.00, il mar e gio anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00).

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda, www.aliaserviziambientali.it .

Alia Spa – Servizi Ambientali