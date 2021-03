L’ISOLA ECOLOGICA DI VIA PARONESE CHIUDE DALL’11 APRILE 2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE

Fino a tale data l’isola continua ad essere aperta dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00

PRATO. Alia Servizi Ambientali e Amministrazione Comunale di Prato informano gli utenti che l’isola ecologica di via Paronese n. 110, adiacente alla sede centrale Alia di Prato, chiuderà il prossimo 11 aprile 2021 per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione e adeguamento della struttura.

Gli interventi saranno effettuati in modo da garantirne la riapertura dopo 2 settimane, da lunedì 26 aprile 2021. L’isola ecologica è l’area attrezzata che può ricevere quei rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità, non possono essere raccolti con il servizio “porta a porta”, permettendo ai cittadini di consegnare tali tipologie di materiali senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, ingombranti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi commestibili e/o minerali, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, TV e monitor, vernici/acidi/solventi, vetro.

L’isola ecologica di via Paronese, fino alla chiusura dell’ 11 aprile, continuerà ad essere aperta dal lunedì al sabato, con orario 07.00 – 19.00.

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda, http://www.aliaserviziambientali.it

