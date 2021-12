LITHIO — FUORI IL NUOVO SINGOLO “CHRISTMAS NIGHT”

Fuori Christmas Night, la nuova canzone dei Lithio da ballare sotto l’albero di Natale. Uno dei componenti del duo è di Montecatini Terme

MONTECATINI. “Christmas Night” è il nuovo singolo dei Lithio che dal 7 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’enorme successo ottenuto con i precedenti singoli “Deejay” e “Paradise” il duo toscano dei Lithio composto da Daniele Scardina (voce) e Marco Melillo (chitarra) tornano a dare sfogo alla propria creatività realizzando un brano energico dai toni rock in grado di evocare la magia del Natale.

Per i Lithio il Natale è un momento di felicità che per un attimo riesce a portare via l’apatia della vita, e che lascia spazio alla gioia che si prova solo quando si è bambini. Il cuore quindi torna ad amare e la gente a sorridere.

A fare da cornice al brano è un coloratissimo video girato nel corso della cittadina toscana di Pontedera che in occasione del Natale si è riempita di tantissime luci e decorazioni. Le altre location del video sono poi state la palestra Fitfour club di Campi Bisenzio e la scuola Vittorio Emanuele Orlando di Palermo, che con entusiasmo ha coinvolto i propri studenti nella realizzazione del video.

Autori: Daniele Scardina, Marco Melillo

Compositori: Daniele Scardina, Marco Melillo, Francesco Altare

Regia: Gabriele Villa, Sforza7

DoP: Alberto Cavallini

Assistente macchina da presa: Paolo Catucci

BIOGRAFIA LITHIO

Daniele Scardina forma nel 2002 la band in pieno stile grunge. Il primo disco esce qualche anno dopo, nel 2009 con il titolo “Stato d’Anime” e porta la band ad affrontare al primo tour ufficiale in tutta Italia.

Nel 2012 esce il secondo lavoro in studio “Le Verità Nascoste”, concept album che fa conoscere al grande pubblico la qualità compositiva della band e che porta alla vittoria di numerosi concorsi tra cui la Battle of The Band 2012, promossa da Virgin Radio.

Il 6 febbraio 2016, anticipato dal singolo #IoNo, esce “Lithioland”, terza fatica della band, al quale segue un tour di oltre 50 date, tra cui uno show in apertura a Eugenio Finardi e gli iDays a Milano nel 2017.

Nello stesso anno arriva la prima tournée estera che porta i Lithio in Russia per 10 emozionanti date e, sempre nel 2017, decidono di effettuare una grossa evoluzione nella composizione. Gran parte del nuovo lavoro verrà infatti scritto in Giappone e verrà fortemente influenzato dalla musica elettronica. Nasce così l’album “Shibuya”, che uscirà nel 2019.

Nel 2018, Marco entra a far parte dei Lithio e tra lui e Daniele, nascerà una solida collaborazione ed amicizia.

Nel novembre del 2019 parte lo Shibuya world tour con 5 date in Italia e 11 in Russia quasi tutte sold out. Il 24 aprile 2020 esce il primo singolo della storia dei Lithio non cantato in Italiano, ma proprio in russo “No One Writes to the Colonel“.

Il 16 luglio 2020 esce il videoclip della canzone che dà il nome all’omonimo album “Shibuya” e che ottiene oltre 200.000 views su Youtube. Il 18 dicembre dello stesso anno esce “Nessuno Scrive al Colonnello”, versione in inglese di “Nessuno scrive al colonnello”.

La band chiude il 2020 con un record di oltre 20.000 condivisioni sui social network per il brano “Nessuno scrive al colonnello”.

Il 2021 è l’anno di “Revolution”, quinto album in studio della band ed il primo in lingua inglese che verrà anticipato da una serie di singoli, primo dei quali “Deejay”,un brano tutto da ballare uscito il 26 febbraio che in 3 settimane ha totalizzato oltre 500.000 aggiornamenti in arrivo anche sul suolo americano.

Il 3 giugno esce invece il videoclip di “Paradise” il secondo singolo del disco che parla del processo di redenzione che una persona passa tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un brano molto più introspettivo che ottiene 400.000 visualizzazioni.

Il 14 giugno 2021 la band in collaborazione con la Consociazione Fratres Nazionale – Donatori di Sangue, vince il contest Hack Donor partecipando con la canzone “Il dono” che è poi divenuta il nuovo inno mondiale della Giornata Mondiale Donazione Del Sangue. La band viene premiata all’Auditorium Parco della Musica di Roma dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Torna ora con questo nuovo brano di Natale che vi terrà compagnia durante le feste.

