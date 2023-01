LO STORICO PROGRAMMA DI RAI UNO “PAESE CHE VAI”, DA DOMANI A PISTOIA

Partendo da piazza del Duomo, il racconto proseguirà per le meraviglie del centro storico, andando a scoprire anche location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche

PISTOIA. “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal Ministero della Cultura, che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva a Pistoia.

Livio Leonardi, partendo da piazza del Duomo, condurrà il suo pubblico sulle tracce della leggendaria storia di Pistoia, nell’epoca del suo più grande splendore economico e culturale.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nella storia di Pistoia, e si addentrerà tra le mura di antichi palazzi e importanti edifici religiosi.

Partendo dalla Cattedrale di San Zeno, il racconto proseguirà nell’antico Palazzo dei Vescovi, per arrivare fino al vicino Palazzo comunale e alla Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas.

Le telecamere si sposteranno, poi, all’interno del Palazzo Pretorio e nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, che da secoli custodisce un affresco “miracoloso” dedicato alla Vergine Maria.

Le telecamere andranno, poi, alla scoperta di location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche. Infine, “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze naturalistiche di una celebre montagna toscana, situata a 1.388 metri sul livello del mare.

