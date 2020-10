L’OMAGGIO DI DIEGO SARTI ALL’OSPEDALE SAN JACOPO

Oggi sabato 10 ottobre alle ore 10,30 presso la Sala Cinzia Lupi del presidio ospedaliero San Jacopo si terrà la cerimonia di consegna dell’opera d’arte. Sarà presente anche il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti

PISTOIA — QUARRATA. Questa mattina l’artista quarratino Diego Sarti consegnerà alla dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore del presidio ospedaliero San Jacopo, alla presenza della direzione sanitaria, la sua opera d’arte realizzata appositamente per l’ospedale di Pistoia. Sarà presente anche il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti. Partecipano rappresentanti istituzionali locali.

Si tratta di una scultura in legno di pioppo nella quale Sarti ha scelto di rappresentare un operatore sanitario che in modo amorevole e protettivo abbraccia con delle grandi ali d’angelo due monumenti simbolo di Pistoia: il Battistero e il campanile del Duomo. I

n calce alla scultura una piccola ma sentita dedica “grazie Sant’Jacopo”.

L’opera del 42enne artista quarratino è nata durante il periodo della quarantena: “Eravamo bloccati in casa, spaesati, d’un tratto con un sacco di tempo a disposizione. Le notizie dei malati da coronavirus riempivano le cronache, con il personale medico e infermieristico in prima linea per cercare di salvare più vite possibili.

Ho deciso di ricavare il meglio da questa situazione così particolare, dedicandomi alla mia passione: lavorare il legno —racconta Diego Sarti — Da qui l’idea di dedicare un’opera all’ospedale del mio territorio, per ringraziare, attraverso il personale dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, tutto il personale medico e infermieristico d’Italia”.

MAGNIfico Ingegno/Arci Quarrata ha da tempo individuato in Diego Sarti l’ideale continuatore di quella grande tradizione artigiana del legno che ha saputo fare di Quarrata la “città del mobile”. Il progetto MAGNIfico Ingegno prende il nome dalla figura di Vinicio Magni e nasce da un gruppo di cittadini, dalla famiglia Magni e dal circolo Arci di Quarrata.

“Il progetto “MAGNIfico Ingegno” —spiega Rosita Testai— dal 2012 è impegnato nel raccogliere documenti, testimonianze orali e manufatti con l’obiettivo di valorizzare la storia artigiana e industriale di Quarrata.

Dopo l’organizzazione di esposizioni e la pubblicazione di volumi, attualmente l’attività di MAGNIfico Ingegno/Arci Quarrata è incentrata sull’istituzione dell “Archivio della produzione artigiana e delle tradizioni di Quarrata”: uno strumento che possa ricomporre e affermare l’identità di Quarrata aiutando a non disperdere quel patrimonio di saperi tangibili e intangibili che MAGNIfico Ingegno/Arci Quarrata ha da anni cominciato a raccogliere e al quale tutti i cittadini interessati potranno contribuire ad arricchire con le proprie testimonianze e/o manufatti”.

[asl toscana centro]