LUCA ARTINO ATTESO AL RALLY CASCIANA TERME: SUL SEDILE DESTRO DELLA SUA SKODA FABIA RALLY2 EVO TORNA ANDREA GABELLONI

Il pilota portacolori della scuderia ART-Motorsport 2.0 pronto ad esprimersi sulle strade del sesto appuntamento “di zona”, al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con il copilota di riferimento stagionale, assente nelle precedenti manche della CRZ 6.

LAMPORECCHIO. Luca Artino è pronto a ripartire dalle buone sensazioni destate sul sedile della Skoda Fabia Rally2 Evo, appena due mesi fa, sulle strade del Rally di Reggello. Il pilota di Lamporecchio, però, stavolta avrà modo di dare concretezza ad un progetto delineato dal mese di marzo ma che avrà modo di concretizzarsi – per la prima volta in stagione – soltanto nel prossimo fine settimana, sui chilometri del Rally Casciana Terme. Sulle quattro prove speciali, ripetute tra sabato e domenica in provincia di Pisa, il portacolori di Art-Motorsport vedrà al suo fianco il copilota di riferimento delle principali programmazioni sportive, Andrea Gabelloni, assente per indisponibilità fisica nella prima parte di stagione.

Per Luca Artino, l’asfalto del sesto atto della Coppa Rally di Zona 6 sarà un banco di prova da affrontare con la consapevolezza di poter contare su un feeling consolidato negli anni, assecondato dallo staff tecnico del team Autosole 2.0, struttura che metterà a disposizione – come nelle precedenti manche – la vettura turbocompressa boema equipaggiata con pneumatici Michelin.

Soddisfacenti, i riscontri legati alla progressiva crescita di feeling con la vettura, particolare evidenziato in occasione dell’ultima gara disputata, sulle prove speciali del Valdarno Fiorentino. Una parentesi condizionata, tuttavia, dal repentino cambio di copilota in occasione del Rally Il Ciocco e dalla sfortunata foratura che – sulle strade dell’appuntamento di casa, il Rally Montecatini Terme e Valdinievole – ha compromesso, ad una prova dal termine, la conquista della terza posizione assoluta.

Il Rally Casciana Terme vedrà accendersi i riflettori sullo spettacolare tracciato che – nella serata di sabato – coinvolgerà i suoi protagonisti a Pontedera, cornice pronta ad abbracciare il pubblico con la disputa della super prova speciale “Pontedera Città dei Motori”, ambientata nel cuore della location pisana. Il giorno seguente saranno le prove di Casciana Terme, Miemo e Montevaso e decidere gli equilibri della classifica assoluta, con arrivo nel centro della cittadina termale.

[gabriele michi]