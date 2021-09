luca iozzelli. LA CARITAS DIOCESANA: “CI HA LASCIATO UN AMICO CARISSIMO”

Si sono tenuti in forma privati i funerali di Iozzelli. “Vivrà per sempre nelle nostre opere, nelle nostre preghiere e nei nostri cuori”

PISTOIA. Si sono tenuti in forma privata i funerali di Luca Iozzelli. Alle esequie anche il direttore della Caritas diocesana di Pistoia Marcello Suppressa.

Questo il messaggio di commiato a nome della Caritas di Pistoia:

“Nel giorno in cui abbiamo salutato per l’ultima volta Luca Iozzelli vogliamo scrivere due parole di ricordo su di lui.

È difficile scrivere queste parole perché un amico ci ha lasciato. Sì, perchè Luca era soprattutto questo: un amico. Il suo impegno per il bene comune è conosciuto da tutti, la sua generosità, il suo senso civico.

Un pò ovunque in città, ma soprattutto nelle nostre opere segno come la Mensa Don Siro Butelli e l’Emporio della Solidarietà, nei nostri progetti di prossimità verso il più povero dei nostri fratelli, nelle nostre preghiere e nei nostri cuori tu vivrai per sempre.

Abbiamo sempre trovato in lui appoggio e condivisione, nei nostri percorsi di prossimità per far si che nel territorio pistoiese coloro che fanno più fatica potessero trovare un sostegno alle loro fragilità.

Caro Luca, in queste ore si leggono solo cose belle di te, perché questo sei stato: una gran bella persona!

La Caritas Diocesana desidera esprimere tutto l’affetto possibile e la vicinanza a tua moglie e tuo figlio, in questo momento di assordante silenzio e assenza, soprattutto per loro.

Ciao amico carissimo!”