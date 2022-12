L’ULTIMO DELL’ANNO A TEATRO È GIÀ DA “TUTTO ESAURITO”. IL 2 GENNAIO “STAVA LA MADRE”

È “sold out” da oltre dieci giorni lo spettacolo Recital di Katia Beni con brindisi di mezzanotte. Il 2 gennaio lo spettacolo dei fratelli Ciolini “Stava la madre”

MONTEMURLO. Piace la proposta dell’ultimo dell’anno a teatro. A Montemurlo lo spettacolo Recital con Katia Beni, inserito nel cartellone di eventi della Sala Banti, promosso dal Comune e Fondazione Toscana Spettacolo, è già da tutto esaurito da una decina di giorni. «L’ultimo dell’anno a teatro è ormai una formula consolidata che riscuote sempre più l’interesse del pubblico — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Ogni anno offriamo uno spettacolo di qualità, fatto di leggerezza, musica e ironia a prezzi molto popolari (lo spettacolo posto unico aveva un costo di 15 euro). A mezzanotte poi festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con il nostro pubblico con spumante e panettone, offerto dal Comune. Un modo bello per non stare soli e festeggiare insieme alla magia unica del teatro».

Con il nuovo anno la proposta teatrale continua con Stava la madre”lo spettacolo concerto di Luciano Ciolini con Francesco Dendi e Matteo Caramelli.

L’appuntamento è per lunedì 2 gennaio ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza libertà- Montemurlo). Il biglietto costa 10 euro, ridotto 8 euro. Tutto l’incasso sarà devoluto alla fondazione Cure2Children che si prende cura dei bambini oncologici nei paesi in via di sviluppo. Lo spettacolo è stato ideato lo scorso anno dai fratelli Ciolini per celebrare i cento anni di attività del forno di famiglia nel ricordo della madre Libiana.Uno spettacolo originale che si ispira allo Stabat Mater e alle sette gioie e ai sette dolori della Madonna. Non si tratta, però, di una rappresentazione religiosa: la Madonna diventa l’emblema di tutte le madri di ogni tempo. In scena si alterneranno tre figure di Maria (con altrettanti figli): giovane madre, donna adulta, madre anziana e provata dalla vita.

[masi —comune di montemurlo]