luminare & vanità. LUCCIANO: TANTE LUCI A GIORNO MA UN CIMITERO PIÙ CADENTE DEL CASTELLO DI DRACULA IN TRANSILVANIA

Il Comune di Quarrata, quello di un’amministrazione partigiana dell’Anpi che però non riesce a vedere neppure il suo sindaco senza mascherina alla Màgia, non sarà in grado neppure di accorgersi che questo camposanto è un cascame. Agli uomini iper-democratici, che hanno in mano le sorti di 27mila cittadini, bastano le luci a giorno e una bandiera biancorossa da mettere in mano al suo primo cittadino. Per il resto c’è… il burraco!

SI PUÒ FARE PURE SENZA

TANTO È TUTTO DECADENZA!