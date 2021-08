LUNA PARK, 95 GIOSTRE E 21 BANCHI STREET FOOD

Da sabato 28 agosto fino a domenica 19 settembre nel rispetto della normativa anticontagio vigente. Torna la Festa del bambino in programma il 31 agosto e il 7 e il 14 settembre con coupon “prendi due e paghi uno”. Confermata anche la Giornata per i ragazzi diversamente abili con l’ingresso omaggio

PRATO. Confermata l’edizione 2021 del Luna Park di viale Marconi al via da sabato 28 agosto fino a domenica 19 settembre. La fiera tradizionale tra le più grandi della Toscana coinvolgerà 95 giostre per grandi e piccoli provenienti da varie parti d’Italia e 21 banchi alimentari di street food e dolciumi posti all’esterno del parco fiera, tutto nel rispetto della normativa anticontagio vigente.

La capienza massima del Luna Park sarà di 2500 persone e a cura dei titolari dello spettacolo viaggiante sarà assicurato il servizio di vigilanza all’interno del parco per verificare l’uso della mascherina, obbligatoria per l’ingresso e per salire sulle giostre, e il rispetto del distanziamento. Ci saranno anche tre steward all’ingresso che controlleranno il green pass (obbligatorio dai 12 anni in su) e la temperatura.

In programma nella manifestazione anche la Festa del bambino che torna, dopo la pausa dello scorso anno, per tre martedì consecutivi il 31 agosto, il 7 settembre e il 14 settembre con promozioni sui biglietti per i ragazzi sotto i 14 anni attraverso la formula dei coupon “prendi due e paghi uno” pubblicati sulle pagine locali dei quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno” il giorno precedente la Festa.

Confermata la Giornata dedicata ai ragazzi diversamente abili che ogni anno coinvolge numerose persone tra giovani, adulti e accompagnatori che possono salire gratuitamente sulle attrazioni grazie alla collaborazione dei giostrai e delle associazioni del territorio.

Per quanto riguarda i fuochi d’artificio sono ancora in forse quelli a conclusione della manifestazione.

