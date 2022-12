LUNEDÌ 12 DICEMBRE NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono 5 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Domani lunedì 12 dicembre si terrà un nuovo appuntamento con il consiglio comunale alle ore 15 in modalità mista (in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale e in videoconferenza).

Come al solito l’assemblea potrà essere seguita con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni dopodiché si passa a un’interpellanza presentata dalla capogruppo di Civici Riformisti Tina Nuti su “nuove alberature in piazza San Francesco”. Segue l’approvazione delle modifiche del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Al punto 4 dell’odg si prosegue con l’approvazione della concessione di un edificio di proprietà comunale in via corso Gramsci, 150 (ai sensi degli articoli 11 e 16 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare).

A chiudere il consiglio comunale è l’approvazione del parere sul bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 della Società della salute.

