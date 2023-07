LUNEDÌ 17 LUGLIO È CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono 6 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Lunedì 17 luglio, a partire alle ore 15, nuovo appuntamento con il consiglio comunale solo in videoconferenza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono sei i punti all’ordine del giorno. Si parte con l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione armonizzato 2023-2025, successivamente sono in programma le comunicazioni.

Poi si passa alla modifica dell’articolo 18 sul Regolamento degli istituti della partecipazione. Istanze, petizioni, proposte di deliberazione, istruttoria pubblica, referendum.

Al quarto punto dell’odg figura una interpellanza del consigliere Paolo Tosi del PD sul servizio di pronta reperibilità del Cantiere comunale di Pistoia.

In programma anche una mozione del consigliere Lorenzo Boanini del Partito Democratico per incentivare la raccolta e il riciclo delle bottiglie Pet promuovendo con la compartecipazione delle aziende specializzate del settore e sensibilizzando l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.

A chiudere l’assemblea una petizione al consiglio comunale sulle criticità del quartiere di Bonelle.

