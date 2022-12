Sono 7 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Lunedì 5 dicembre nuovo appuntamento con il consiglio comunale alle ore 15 in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

L’assemblea potrà essere seguita con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono sette i punti all’ordine del giorno. Si parte con con le comunicazioni e si prosegue con una interpellanza presentata da Stefania Nesi del PD relativa a sicurezza e viabilità SP5 – Montalese. Dopodiché si passa all’approvazione dell’atto integrativo della convenzione sociale del 31 gennaio 2020 per l’assegnazione e gestione delle residenze sociali in via Stelvio.

Ai punti 4 e 5 sono previste due mozioni. La prima è presentata dal gruppo Pistoia ecologista progressista sull’intitolazione di un luogo di piazza della Resistenza all’onorevole Roberto Barontini. La seconda è della capogruppo della Lega per Salvini premier Cinzia Cerdini sull’ “intitolazione di un luogo e/o apposita targa e/o creazione di un premio a Piero Angela”.

Poi si passa all’approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie del consiglio fra i vari gruppi consiliari per il bilancio 2022.

Chiude il consiglio comunale l’approvazione dell’integrazione del bilancio di previsione 2022 del Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

