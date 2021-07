l’unità al parco verde. VENGA VENGA, SOR MAZZANTI E RIMBÀMBOLI GLI ASTANTI!

Bell’Okkióne “smascherato”, venga avanti in mezzo al prato. Si presenti al Verde Parco e trionfi sotto un arco: e poi spieghi, ai cittadini, la gran fogna dei Casini, che costò otto miliardi, mica lilleri bastardi! E ora è tutta pien di merda, affinché giammai si perda, la memoria degli sprechi; acciocché la gente imprechi per chi vuol darci benessere, ma non sa filar né tessere. Poi rammenti ai suoi fedeli, senza incarti e senza veli, che la terra quarratina lui l’hai resa una sentina di vergogne e pur d’abusi, poiché, in casa sua, c’è gli usi di dar credito a elementi pronti a far falsi evidenti, e si ostina a dar battaglia no a ’sta gente, ’sta marmaglia, ma a chi chiede e chiederà sempre e sol legalità. E Quarrata? Applaude e tace: da padella finì in brace…

Segò tutte le panchine

ma ai casìn mai pone fine…

QUESTIONARIO PER IL PRIMO CITTADINO DI QUARRATA

ALLA FESTA DELL’UNITÀ DI VENERDÌ 23 LUGLIO ORE 21:30

NON LO FARÀ nessuno, ma chi volesse vedere il Mazzanti che spara cazzate a raffica o fa togliere la libera parola a chi interviene per metterlo in difficoltà, segua questa scaletta:

Vero o no che in Comune il dirigente XXL Iuri Gelli (ora rifugiato politico presso l’Asl di casa sua a Empoli), cognato del senatore Pd Dario Parrini ha formato e formalizzato – con il comandante dei vigili Marco Bai, l’ingegner Andrea Casseri e il geometra Emanuele Gori – falsi sopralluoghi su lavori abusivi di Lecceto di Montorio dichiarando cagate pazzesche grandi come l’ex Area Lenzi del centro-città? Vero o no che l’assessore all’edilizia Simone Niccolai aveva costruito capannoni abusivi dietro la sua abitazione di Valenzatico? E se vero, perché il Mazzanti non gli ha tolto la delega all’istante? Funziona così il nuovo welfare promesso da Okkióne. che cioè «chi pòle, fa tutto; e chi no, lo piglia solo nello Zipèppe»? Tra le norme urbanistiche di Quarrata c’è o no, da sempre, la disposizione per cui la viabilità interpoderale-vicinale del 1954 non può essere toccata, modificata, chiusa con cancelli de fero, sbarre e catene o (come qualche anno fa in zona Catena) addirittura con piantumazione da vivaio sulla carreggiata? Vero o no che il Comune, contrariamente alle norme che dovrebbe rispettare e far rispettare a tutti, ha concesso al ragionier Romolo Perrozzi (via di Lecceto 1 – località Montorio) la chiusura, illecita, di una interpoderale che, causa cancello, ha reso inagibili altre due interpoderali/vicinali come da un anno a questa parte sta scrivendo quel delinquente seriale del Bianchini perseguitato dalla procura?

E se non è vero, perché, il sindaco non lo ha denunciato dal momento che dal 20 luglio del 2020 il primo cittadino è costantemente sotto tiro? Vero o no che i suoi uffici tecnici sanno perfettamente che a Lecceto due condoni rilasciati dal geometra Franco Fabbri sono falsi e ottenuti con false dichiarazioni e rigiri inspiegabilmente ignorati? Vero o no che lei, San Marco da Lucciano-Mazzanti, ha scorrazzato libero e senza mascherina, ma che il suo fido scudiero Marco Bai non l’ha multato mai? Vero o no che il suo Comune continua a produrre falsi d’autore anche in questi tempi, cercando di favorire alcuni a danno di altri o di coprire magagne e illeciti vari? Vero o no che le amministrazioni del nuovo benessere/welfare hanno praticamente buttato via 8 miliardi delle vecchie lire per una fognatura della Piana che non è mai entrata in funzione e ora è intasata dalla cacca di 25 anni d’incuria? Vero o no che avete asfaltato – nell’area di Colle – una strada in area del Comune di Carmignano, per facilitare il transito a un solo residente e per giunta dell’altro Comune? Vero o no che avete realizzato un impianto di illuminazione pubblica a spese pubbliche su una strada privata, la vicinale di Bindino/Lecceto verso l’Agriturismo degli Arancini?

Accennate queste domande e vedrete in quanti secondi Marta Quilici, che fa da giornalista moderatore (ma che è la portavoce del Mazzanti), vi farà democraticamente togliere il microfono di mano.

Poi ponetevi una domanda:

ma è il Mazzanti che ci piglia per il culo, o siamo noi, cittadini della sinistra che non capiamo una emerita minchia?

Tutto questo è dedicato alle cure della procura della repubblica di Pistoia e del prefetto, organismi teorici del basso profilo pro autorità costituite.

Nel mondo non esistono solo le pizze e le cene al Parco Verde e applausi a un primo cittadino della vergogna con cui con-governano tranquillamente anche le opposizioni che sanno tanto di noci vòte.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

E meno male che son tutti iscritti all’Anpi come valorosissimi democratici anti-nazifascisti!