L’URP SI RINNOVA ALL’INSEGNA DELL’ACCESSO FACILE MA IN SICUREZZA

A partire da lunedì 10 gennaio 2022, l’URP diviene Ufficio Relazioni col Pubblico di Comune e Provincia di Prato e sarà aperto al pubblico. Numero verde unico, valorizzazione della multicanalità e presto il punto Spid . L’assessore ai Servizi per i cittadini Gabriele Bosi: “L’URP, con le sue semplificazioni, si conferma punto di riferimento, connettendo e mettendo in rapporto l’Amministrazione con i cittadini”

PRATO. Con l’inizio del 2022 anche l’URP si rinnova e rimodula i suoi orari e servizi all’insegna della semplificazione e dell’accesso facile: col numero verde unico 800 058 850, il nuovo indirizzo email urp@po-net.prato.it e nuovi orari al pubblico; inoltre, quando l’attuale picco pandemico sarà superato, tornerà l’ingresso libero senza appuntamento.

A partire da lunedì 10 gennaio 2022, l’URP diviene Ufficio Relazioni col Pubblico di Comune e Provincia di Prato e sarà aperto al pubblico, in piazza del Comune, 9 nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate alla situazione attuale (ingresso su appuntamento, distanziamento e mascherina), nei seguenti orari:

Lunedì mattina ore 9-13 e pomeriggio ore 15-17; mercoledì ore 9-13 e giovedì ore 9-13.

Quando sarà superata la situazione di picco pandemico verrà reso operativo anchel’ingresso libero senza appuntamentoper facilitare ulteriormente l’accesso dei cittadini. Anche l’accesso telefonico viene semplificato: negli stessi giorni e orari sarà possibile contattare l’Urp utilizzando il numero verde unico 800 058850.

Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini prevede poi vari canali indiretti, che verranno promossi con una nuova linea grafica ed una campagna informativa ad hoc:

e-mail: urp@po-net.prato.it

Facebook messenger: pagina https://www.facebook.com/comunediprato/ dalla quale è possibile inviare messaggi

Comune Ti Scrivo https://governo.comune.prato.it/it/uffici-sportelli-e-urp/comune-ti-scrivo/pagina117.html

Tante le attività ed i servizi erogati dall’URP (elenco completo su http://urp.po-net.prato.it/ ) fra cui, si ricordano, informazioni e orientamento sui servizi di Comune e Provincia (con supporto in lingua cinese e urdu con operatrici madrelingua), ascolto e risposta a quesiti e segnalazioni / reclami, firma di proposte di referendum e leggi di iniziativa popolare, distribuzione modulistica.

Sono inoltre attivi i servizi di consulenza dei seguenti sportelli tematici:

Sportello anch’io – informazioni sulla disabilità (mercoledì ore 9-13, accesso libero);

Punto Cliente Servizio INPS (lunedì e mercoledì ore 9-13, accesso libero);

Sportello difensore civico (orari di apertura URP);

Sportello di orientamento legale (giovedì ore 15-17, solo su appuntamento);

Sportello consulenza commercialisti (lunedì ore 15-17, solo su appuntamento).

Presto inoltre, un giorno la settimana, sarà possibile anche ottenere gratuitamente SPID presso l’Urp: il calendario specifico degli appuntamenti sarà reso disponibile alla fine del mese di gennaio.

Per prenotare un appuntamento all’URP può collegarsi al sito https://servizi.comune.prato.it/ e selezionare “Agenda appuntamenti online”, telefonare al numero verde 800 058850 oppure scaricare l’App Ufirst e selezionare Italia / Prato / Comune di Prato

Si segnala infine che dal 10 gennaio 2022 i servizi dell’Asl Toscana Centro si spostano tutti sulle modalità online e telefonica gestite direttamente dalla ASL con i propri canali istituzionali:

Telefono: 055 545454 – tasto 1;

– Chat “Chiedi alla Tua Usl” (servizio attivo 24 ore su 24), sul sito https://www.uslcentro.toscana.it/ cliccando sull’ icona dedicata che permette al cittadino di formulare in maniera diretta, domande o richieste di informazioni sui servizi amministrativi e sulle prestazioni sanitarie;

– Email: urp@uslcentro.toscana.it ; pec: urp.uslcentro@postacert.toscana.it

L’URP, che segue una logica multicanale, fornisce un’informazione di primo livello per l’accesso dei cittadini ai servizi del Comune e ai suoi nuovi canali telematici, anche orientandoli nella compilazione della modulistica.

Nel 2021 sono stati 24 mila i contatti registrati tra URP e utenza, il 50% dei quali è avvenuto per telefono. Il restante 50% dei contatti è così suddiviso tra gli altri canali: il 30% è avvenuto per email, il 15% di persona e il 5% per mezzo dei social network. Con l’emergenza pandemica, quindi, c’è stato un cambiamento nei rapporti tra URP e utenza, con l’afflusso telematico che ha sostituito quello di persona.

“Il 2022 — ha dichiarato Gabriele Bosi, assessore ai Servizi per i cittadini — sarà un anno di ripartenza dell’Ufficio Relazioni col Pubblico che si conferma come punto di riferimento per la connessione, il rapporto, tra la macchina amministrativa e i cittadini. L’URP avrà orari nuovi ed un’apertura pomeridiana e non appena i numeri della pandemia saranno in calo — ha aggiunto Bosi — la nostra intenzione sarà quella di permettere ai cittadini di recarsi all’URP anche senza appuntamento”.

“La presenza degli uffici dell URP proprio in Piazza del Comune, nel cuore del centro storico — ha detto Francesco Puggelli presidente della Provincia di Prato che, insieme al Comune, ha rinnovato la convenzione per la gestione dell’URP — esplica una funzione importante, perché non solo i cittadini hanno ben chiaro dove andare per rivolgere le proprie domande ma anche perché l’ufficio rappresenta la vetrina delle nostre Istituzioni“.

[gf — comune di prato]