lutto. A 36 ANNI MUORE LA PM SARA ZINONE, DA UN ANNO LOTTAVA CONTRO UN TUMORE

Originaria di Roccalumera (Messina) fino al 2022 ha vissuto a Pistoia

PISTOIA. A 36 anni, colpita appena un anno fa da un male incurabile, scompare Sara Zinone, giovane magistrato originaria di Roccalumera (Messina). Primogenita della professoressa Annamaria Coglitore (vice dirigente scolastico alla Anna Frank) e del dentista Silvio Zinone fino a giugno 2022 viveva a Pistoia dove ha frequentato il liceo scientifico Amedeo D’Aosta, Nel 2017 si era sposata con Franco Grippo. Donna gentile e solare ma sopratutto una professionista seria e preparata si era laureata in Giurisprudenza a Firenze brillantemente, vincendo a soli 28 anni il concorso in magistratura. Sostituto procuratore della Repubblica nel palazzo di giustizia di Lodi dal maggio del 2017 all’inizio del 2022 dove si era occupata di svariati casi, dal giugno 2022 lavorava presso la Procura di Piacenza entrando a far parte di un pool composto da donne occupandosi di Codici Rossi e di violenza sulle donne.

Stimata e apprezzata dai colleghi amava profondamente il suo lavoro che svolgeva con grande devozione.

È scomparsa ieri all’Hospice di Spicchio dove era stata ricoverata negli ultimi giorni dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Un lutto che colpisce non solo Pistoia dove era molto conosciuta ma anche Roccalumera dove trascorreva gran parte delle sue vacanze. “Oggi, con il cuore lacerato — ha scritto sulla Gazzettajonica la famiglia dell’ex sindaco di Roccalumera Gaetano Argiroffi — ci ha lasciati la dottoressa Sara Zinone. Noi non possiamo che ricordarla semplicemente come Sara, la nostra Sara. Ci hai lasciati increduli, sgomenti, smarriti. Sfogliamo album stracolmi di ricordi, esperienze vissute, in poche parole un’immensa ed ineguagliabile amicizia. Ci uniamo al dolore dei nostri fraterni amici Annamaria e Silvio, ai carissimi Franco, Simona e Filippo, Sandra e Nicholas”.