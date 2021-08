lutto. A 47 ANNI MUORE ROBERTO PETRONE

È stato vicepresidente dell’associazione Dis Attiva di Pistoia e promotore di Integrasport. I funerali giovedì 12 alle ore 9,30 a Gello

PISTOIA. Ricoverato dagli inizi di agosto all’ospedale Careggi di Firenze è morto a seguito di una emorragia cerebrale Roberto Petrone. Aveva 47 anni.

Pistoiese, non vedente è stato consigliere e vicepresidente dell’associazione odv “Dis.Attiva” e molto attivo nelle problematiche delle persone con disabilità sensoriale, in particolar modo i sordi. Nel 2015 fu protagonista di un video denuncia, nato su una idea dell’amico Samuele Manduca, dove denunciò le difficoltà dovute alle molteplici barriere architettoniche presenti soprattutto a Pistoia.

“Roberto – scrive Emanuela Teresa Mastrandrea — è stato tra le persone che per prime hanno costituito la nostra Associazione, un caposaldo, colui che per primo si è impegnato nella sua costruzione. Ha voluto e promosso Integrasport e credeva fermamente nell’essere insieme tra Persone con Disabilità e non.

Nella sua Esistenza ha dovuto affrontare tante avversità, ma le ha sempre affrontate con tenacia e coraggio, è stato e sarà sempre un esempio per tutte e tutti noi. Come associazione ci uniamo al dolore della sua famiglia”.

Petrone lascia la moglie Monica (anche lei non vedente), le figlie e i genitori. I funerali si terranno giovedì 12 agosto alle ore 9 partendo dalle cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia per la chiesa di Gello dove alle 9,30 saranno celebrate le esequie.