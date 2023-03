LUTTO. A 59 ANNI È MORTO L’ARCHITETTO GIULIO ANTONIO BARDAZZI

Per anni ha presieduto il Comitato Pro Emergenze del Comune di Prato

PRATO. Nella notte scorsa è scomparso l’architetto Giulio Bardazzi. Per molti anni il e per molti anni ha dedicato le sue competenze e la sua passione come segretario dell’Ordine degli architetti della provincia di Prato. Fino allo scorso 24 febbraio ha presieduto il Comitato Pro Emergenze del comune di Prato. “Ha gestito con competenza, abnegazione e una grande umanità – ha scritto Simone Faggi – gli eventi che hanno contraddistinto il Comitato negli ultimi 9 anni. Giulio era anche molto di più. Era un grande professionista ed una persona perbene. La città ti rende merito Caro Giulio. Continua se puoi ad assisterci.” L’architetto Bardazzo attualmente era responsabile dell’ufficio tecnico di San Casciano dei Bagni.

“L’amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di San Casciano dei Bagni, attoniti e senza parole – si legge in un post – si stringono attorno alla famiglia dell’architetto Giulio Bardazzi, responsabile dell’ufficio tecnico di San Casciano dei Bagni, per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Che la terra ti sia lieve Giulio”.

Giulio Antonio Bardazzi era nato nel settembre del 1963 a Busto Arsizio e dal 1993 era iscritto all’ordine.

Per chi volesse portargli un ultimo saluto, sarà esposto dalle 14,00 di oggi alla Croce d’Oro.