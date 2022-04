lutto. A 59 ANNI SCOMPARE MARZIO TARDUCCI, OSS ALL’OSPEDALE SAN JACOPO

Ex sindacalista è stato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

PISTOIA. [a.b.] Con il suo sorriso era capace di dare calore e forza a tutti. Era una persona buona, gentile, rassicurante sul posto di lavoro. Lutto a Pistoia per la scomparsa di Marzio Tarducci, operatore socio sanitario all’ospedale San Jacopo di Pistoia, ex sindacalista della Funzione Pubblica Cgil e rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Sposato, con figli, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 18 ottobre.

“Ha svolto il proprio lavoro all’Ospedale del Ceppo, dopo all’Ospedale San Jacopo con molta attenzione verso i pazienti — scrivono i volontari dell’Associazione culturale Amici del Ceppo Ovd Pistoia —. Sindacalista, fermamente convinto per la tutela del personale sanitario e non solo. Le colleghe e i colleghi lo ricordano con affetto. Vogliamo essere presenti anche noi porgendo alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Marzio a Pistoia lega il suo nome anche al Papillon, uno dei primi pub nati a Pistoia nel quartiere del Belvedere alla fine degli anni Ottanta.