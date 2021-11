lutto. A 60 ANNI MUORE ITALO NARDINI, NOTO PARRUCCHIERE E DJ

Dal 1982 gestiva il reparto femminile del salone “I Nardini Parrucchieri” di Casini. É stato uno storico dj di Radio Rombo

QUARRATA. [a.b.]A 60 anni scompare per un improvviso malore Italo Nardini, noto parrucchiere e storico dj di Radio Rombo. Era rientrato da poco a casa quando si è sentito male e a nulla sono valse le manovre di rianimazione dei sanitari intervenuti. L’uomo, sposato con Lucia, è morto di fronte alla figlia sedicenne.

Titolare, con il fratello Sauro, del salone “I Nardini Parrucchieri” di via Statale 626 a Casini aveva frequentato una scuola per parrucchieri a Firenze dove aveva iniziato a lavorare come apprendista.

Nel 1978 era entrato nel reparto femminile del salone affiancando la madre Albina Lunardi fino al 1981—1982 quando rileva la licenza materna prendendone poi il posto.

Oltre che uno stimato parrucchiere Italo Nardini è stato anche uno storico Dj di Radio Rombo. Tra il 2018 e il 2019 ha partecipato alle serate revival promosse insieme agli ex colleghi della emittente radiofonica quarratina, da tempo chiusa, sia in piazza Risorgimento che in alcune frazioni.

A Quarrata e sopratutto a Casini era molto conosciuto e stimato.