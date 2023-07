lutto. A 69 ANNI È MORTO LUIGI BALATRESI

Era il segretario della Lega Spi Valdinievole Centro. La Cgil: Con “Gigi” se ne va una brava persona, un uomo a cui non si può che voler bene. I funerali, lunedì 17 luglio a Pieve a Nievole

PIEVE A NIEVOLE. [a.b.] A 69 anni è scomparso Luigi Balatresi, segretario della Lega Spi Valdinievole Centro.

Originario di Pontedera ma da tempo residente a Pieve a Nievole aveva lavorato alle Ferrovie dello Stato ma da sempre è stato attivo nel sindacato collaborando con varie associazioni. Sposato con Manuela aveva una figlia.

Con “Gigi” se ne va una brava persona, un uomo a cui non si può che voler bene. Un compagno che ha dedicato la propria vita agli altri, caratterizzando il proprio stile di vita all’insegna dei valori della solidarietà, dell’amicizia, della giustizia sociale, riuscendo fra l’altro, a portare sempre quella vena di fine allegria che consentiva di affrontare al meglio anche le situazioni più difficili”.

Così le segreterie provinciali del Sindacato Pensionati Spi Cgil e della Camera del Lavoro di Pistoia hanno comunicato la notizia del decesso di Balatresi.

“Un uomo del sindacato, prima come ferroviere, per molti anni è stato delegato sindacale aziendale presso le Ferrovie di Stato e poi, raggiunta la pensione, dedicandosi fino all’ultimo al sindacato pensionati SPI CGIL dove ha svolto la propria attività presso la Camera del Lavoro di Montecatini, ricoprendo per oltre cinque anni la carica di “Segretario della Lega SPI Valdinievole Centro”. Carica a cui Gigi si è dedicato con grande passione e competenza fino a pochi mesi fa, quando, ormai provato dalla tremenda malattia che l’aveva colpito, ha dovuto abbandonare, provocando un grande e profondamente sincero dispiacere fra tutti, davvero TUTTI, i compagni e le compagne dello SPI e della CGIL di Montecatini con cui operava quotidianamente fianco a fianco, e più in generale fra i compagni e compagne della CGIL provinciale e fra le tantissime persone che, rivolgendosi al sindacato pensionati, lo avevano conosciuto”.

“Con tutto il dolore che si può provare quando viene a mancare una persona cara, e Gigi lo era davvero,- conclude il comunicato – vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai familiari e in particolare stringersi in un affettuoso abbraccio con la moglie Manuela e la figlia Elisa a cui vanno le più sentite condoglianze di tutti noi”. Ciao Gigi, ci mancherai!”.

“Abbiamo collaborato con Luigi Balatresi al Punto Unico del volontariato presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia già dal 2013 ….” ricorda Isa Gaggioli dell’associazione culturale Amici del Ceppo. “Era una persona eccezionale per la disponibilità verso gli altri”.

“se ne è andato un brav’uomo – ricorda Marco Leporatti. Con lui ho condiviso anni non facili, ma belli nella segreteria dell’Arci . Comitato di Pistoia. Un Uomo che ho visto alzare la voce solo una volta, uno gentile. Ciao Gigi”.

Per l’ex senatore Vannino Chiti “Era un compagno a cui non si poteva non volere bene”.

La salma di Luigi sarà esposta dalla mattina di domenica 16 luglio presso le cappelle del commiato della Misericordia di Pieve a Nievole.

Il funerale si terrà lunedì 17 luglio con partenza alle ore 16 dalla stessa sede della Misericordia