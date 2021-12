lutto. A 72 ANNI È MORTO LUCIANO MICHELACCI, UNO DEI PRINCIPALI ESPONENTI DELL’AMBIENTALISMO PISTOIESE

Il commosso ricordo di don Massimo Biancalani: era il coordinatore volontario dell’orto biologico di Ramini e uno degli animatori del Gas (Gruppo acquisto solidale) di Vicofaro

PISTOIA. [a.b.] A 72 anni è scomparso nel giorno di Natale Luciano Michelacci, coltivatore pistoiese e animatore del gruppo di acquisto solidale di Vicofaro. Un punto di riferimento sia per la comunità di Vicofaro che per i migranti di Ramini. Era stato tra i promotori del mercato a chilometro zero presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e coordinatore volontario dell’orto biologico ricavato in una parte dei 20 mila metri quadri di terreno di proprietà della parrocchia di Ramini dove sono stati impiegati in un progetto a sfondo sociale e ecologico un gruppo di migranti e senzatetto accolti nelle due parrocchie.

“Se ne andato – ha scritto don Massimo Biancalani – un grande amico dì Vicofaro…Luciano Michelacci.

Lo ricordiamo con grande affetto e lo ringraziamo per il suo costante e qualificato aiuto per il rinnovamento delle nostre comunità dì Vicofaro e Ramini. È stato uno dei principali esponenti dell’ambientalismo pistoiese.

La cura e la salvaguardia del creato e l’impegno per la giustizia sono stati i suoi punti dì riferimento etici e direi spirituali. Una grande persona. Abbiamo perso un grande amico. Un abbraccio forte a Maria Luisa a Leonardo e a tutta la famiglia”.

La figura di Michelacci è stata ricordata oggi durante la celebrazione delle ore 11.

“Una grande persona. Un grande amico Un’ idealista che ha cercato di concretizzare le sue visioni. Amava il Biologico, amava l’altro” ha scritto Carmela Paduano, titolare della erboristeria tradizionale di Casalguidi.

Leggi anche: https://www.linealibera.info/come-e-perche-e-saltata-la-fierucola-del-14-settembre/