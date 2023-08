lutto. A 73 ANNI MUORE JERRY STEFANELLI, MANAGER DI MISS ITALIA

Titolare della agenzia Syriostar ha lanciato diversi personaggi dello spettacolo

MONTECATINI. [a.b] .A 73 anni è scomparso per un malore mentre si trovava nel suo uffici] o in via Foscolo a Montecatini Jerry Stefanelli, il Patron di Miss Italia per il centro Italia. Titolare della agenzia Syriostar curava in modo particolare insieme ai suoi collaboratori Miss Toscana. Era agente di Miss Italia per la Toscana da oltre 40 anni.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello di Patrizia Mirigiani e del Concorso di Miss Italia che in una nota ricordano “con indicibile dispiacere” la scomparsa di Stefanelli, “esclusivista della manifestazione per la Toscana da ben 44 anni.

“Il nostro amico stava organizzando con i suoi collaboratori una selezione delle Miss in programma stasera a Poppi (AR) quando è stato colpito da malore.

Personaggio di grande simpatia, uomo di spettacolo fin da giovane, ha contribuito al successo di tanti artisti, tra i quali Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni. La patron, con la quale egli era in continuo contatto, ha espresso grande rimpianto per la sua scomparsa e vicinanza alla famiglia”.

Per Alessandro Ferrari Jerry Stefanelli è stato come un fratello. Con lui ha condiviso ben 35 anni di Miss Italia. “Abbiamo condiviso gioie e arrabbiature ma bastava uno sguardo per capirci. La notizia della sua morte mi ha sconvolto. Il concorso Miss Italia, sia in Toscana che in tutta Italia, perde un grande Manager”.