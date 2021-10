lutto. A 74 ANNI È MORTO IL PROFESSOR CARLO ALBERTO SASSO, UN INEGUAGLIABILE GOLIARDO

In pensione dal 2013 aveva insegnato al “Tullio Buzzi”

PRATO. [a.b.] Lutto all’istituto tecnico Tullio Buzzi per la scomparsa a 74 anni del professor Carlo Alberto Sasso. In pensione dal 2013 il professor Sasso ha lasciato un ottimo ricordo nei suoi ex allievi.

“Carlo Alberto – scrive l’onorevole Giorgio Silli – grande professore, ineguagliabile goliardo. Ci ha lasciato tutti senza parole”.

Silli non è il solo a ricordare il professore scomparso stamani.

C’è chi come Gabriele Giovannelli l’ha fatto postando una vecchia foto goliardica risalente alla vigilia del Natale 1969 (con Sasso in cima ad una scala mentre stava vestendo la statua del Datini da Babbo Natale) o la pagina facebook “Non è passato —Cantavamo le nostre canzoni” che ha ricordato un episodio di una lontana manifestazione elettorale in piazza.