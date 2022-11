lutto. A 80 ANNI È MORTO IL DOTTOR ULDERIGO MORANDI

Nel 2010 aveva fondato l’associazione Madonna dell’Umiltà di Pistoia e aveva promosso la Messa in rito antico

PISTOIA. [a.b.] È scomparso a 80 anni il dottor Ulderigo Morandi, per anni primario di chirurgia al Misericordia e Dolce di Prato, “medico competente e umano, un cattolico che ha vissuto nella Tradizione della Chiesa”.

Così lo ricorda in una nota il coordinamento Toscano Benedetto XVI per l’applicazione del Motu Proprio “Summorum Pontificum”. Il dottor Morandi oltre ad essere stato uno stimato chirurgo, ” un uomo di valore e di profonda fede” è stato promotore della Messa in rito antico a Pistoia.

Fondatore nel 2010 dell’Associazione Madonna dell’Umiltà, gruppo di fedeli cattolici della diocesi di Pistoia che hanno applicato il motu proprio Summorum pontificum di Benedetto XVI, della quale è stato per molti anni presidente. Lascia la moglie Letizia e i figli.

Le esequie in rito antico saranno officiate in forma solenne dai sacerdoti dell’ICRSS nella chiesa di San Vitale (in via della Madonna 58 a Pistoia) alle ore 15:00 di oggi lunedì 28 novembre 2022.

