lutto. A 86 ANNI È MORTO IL GIORNALISTA EUGENIO FAGNONI

PISTOIA. Lutto a Pistoia per la scomparsa del dottor Eugenio Fagnoni, giornalista pubblicista dal 1976 è stato anche presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Barone Carlo De Franceschi nonchè dal gennaio 2017 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana oltre che un volto noto di Tvl Pistoia, emittente in cui era il curatore della trasmissione Ora Verde (condotta dal direttore Luigi Bardelli) dedicata all’agricoltura ed agroalimentare pistoiese e della Toscana.

Il dottor Fagnoni viene ricordato dalla Cia Toscana Centro come storico giornalista pistoiese e grande amico dell’associazione.

“Viene a mancare un carissimo amico personale – sottolinea il presidente di Cia Toscana Centro, Sandro Orlandini —, un amico dell’agricoltura e della Cia. Con Eugenio abbiamo condiviso tanti momenti importanti dell’agricoltura pistoiese, tanti momenti di confronto e di divulgazione di questo settore. Grazie alla sua disponibilità e competenza, un grande professionista di cui sentiremo la mancanza. Come Cia Toscana Centro continueremo a portare avanti le ragioni del settore tenendo conto anche dei suoi consigli”.

Negli ultimi anni Fagnoni aveva realizzato insieme alla nostra confederazione il format Cia Toscana Centro – Agrinotizie.

Un giornalista attento e puntiglioso, critico e disponibile verso i temi e le difficoltà del settore, dalle produzioni agricole al florovivaismo, alle tematiche del bosco ed agroforestale, argomenti che stavano molto a cuore a Fagnoni.

La Cia Toscana Centro esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Fagnoni”.

I funerali di Eugenio Fagnoni si terranno lunedì 28 agosto alle ore 9 nella chiesa della Misericordia in via Can del Bianco.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]